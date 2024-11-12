《破．地獄》票房逾2000萬 刷新9項紀錄 黃子華重提拍《絕代商驕》親改結局

【明報專訊】黃子華、許冠文主演電影《破．地獄》上周六（9日）上映，刷新香港電影9項紀錄，截至昨晚11時，票房衝破2000萬元，口碑帶動吸引觀眾捧場，重現久違了的戲院人潮。黃子華在網上節目《The Do Show》接受鄭裕玲（Do姐）訪問，提及自己決心做演員但從沒想過能打入華語電影十大票房榜（《毒舌大狀》排榜首、《飯戲攻心》排第4位）。以《破．地獄》票房走勢，黃子華不難有第3部電影打入十大票房。訪問中子華談及再拍電視劇機會微，跟劇本質素有關，大爆2009年播出的《絕代商驕》原本是停車場BBQ結局，他不能接受，主動度了5頁紙劇本改結局。

娛樂組

電影公司公布《破．地獄》截至昨晚11時，累積票房逾2000萬元，以及刷新9項紀錄，包括「香港電影開畫日最高票房」、「香港電影開畫日最高入場人次」、「香港電影最高開畫日累積票房」、「香港電影開畫日最多場次」、「香港電影單日最高入場人次」、「2024中西片開畫日最高票房」、「2024中西片開畫日最高入場人次」、「2024中西片單日最高票房」與「2024中西片單日最高入場人次」。

導演陳茂賢鼓舞 衛詩雅謝觀眾支持

導演陳茂賢得知喜訊表示：「見到《破．地獄》有咁好成績，覺得非常鼓舞。謝票時聽到觀眾嘅分享都十分窩心，衷心希望可透過《破．地獄》傳遞更多正面信息同力量畀觀眾。」演出備受讚賞的衛詩雅說：「能夠參與呢部戲係十分珍貴嘅經歷，上映後睇到觀眾嘅反應同熱烈迴響，對我嚟講係一個好大肯定，一切都歸功於導演，以及台前幕後所有團隊嘅努力，感謝每位入場觀眾嘅支持。」陳茂賢、衛詩雅、周家怡昨晚繼續到戲院親身答謝觀眾支持。

子華難頂BBQ結局 主動寫5頁紙劇本

黃子華早前接受Do姐訪問，分兩集播放，前晚播下集。Do姐跟子華合作電視劇《男親女愛》，兩人話舊，子華稱因一次遲到被Do姐無視了一個上午，到中午他公開道歉兼請食飯才獲Do姐原諒。子華提到每日完成拍攝也趕收工返家，因他要改劇本；他解釋改劇本原因，當年跟佘詩曼拍劇集《絕代商驕》時，收到結局的劇本，竟是在停車場好開心BBQ就結束了，他不能接受結局是這樣，所以找編劇，但找不到對方，因放假了，最後他將整場結局改了，寫了5頁紙劇本，他不認為自己改得特別好，但覺得一部喜劇應有funny結局而不是BBQ。

少改電影劇本 再拍劇集機會微

子華表示明白電視台制度下編劇似趕船，節奏很急；有次時間好趕，因為要開拍了，他只好改完後再影印出來，到現場分派給大家。Do姐稱若編劇不准他改劇本？他說會覺得好痛苦，故他再拍劇集的機會好微，他看過些韓劇或美劇，是可以保持20集一樣好睇的。他又稱好少改電影劇本，如《毒舌大狀》吳煒倫及《破．地獄》陳茂賢，他們的劇本是用好多時間嘔心瀝血慢慢雕琢的。

拒答不拍《飯戲攻心2》原因

提到當年《男親女愛》拍100集，因反應好，TVB提出添食100集，但子華認為見好就收。是否不喜歡拍電影或劇集續集？他稱並非不想拍續集，本身很想《毒舌大狀》開續集，但導演不肯。為何不拍《飯戲攻心2》？他拒回答，稱未來10年也不答這問題，因一些原因不能拍，是入行以來最難受的。Do姐要他回答，子華堅決拒絕，稱講出來覺得不好。兩人又爆曾有人邀他們拍賀歲片，但因劇本問題，最後合作不成，他們能否再續前緣要看有沒有好劇本。