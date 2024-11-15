【娛樂場】《寄了一整個春天》 懷春少女邱彥筒沉溺「不道德的交易」

【明報專訊】導演陳果繼《淪落人》後再次擔任「首部劇情片」監製，《寄了一整個春天》由新晉女導演葉鈺瀛自編自導，女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）、新世代演員陳書昕、張毓軒、栢天男和胡蓓蔚等合演。

故事講述Marf飾演的女高中生許澄渴望愛情，因天生口吃，不善與人溝通，感到孤獨。她與好友Rachel（陳書昕飾）在網上經營二手內褲生意，在這盤不符合道德規範卻又合法的生意中，許澄逐漸美化自己與買家的關係，意外獲得買家的關注及愛慕。當許澄沉溺於這些不道德的交易，以為找到真愛時，原來不知不覺間付出失去唯一摯友的代價。

探討初戀喜與悲

葉鈺瀛曾為香港電視網絡擔任編劇，作品包括《選戰》，有份為《點五步》編劇，踏入電影圈。《寄了一整個春天》（原名《風景線》）是她首套自編自導的長片，「我們每個人都以自己的方式『口吃』，有些事情我們難以啟齒，掙扎着，最終選擇放棄說出口。許澄的口吃成為她生活中的障礙，象徵年輕人面對複雜愛情所遭遇的挑戰。這是關於學習如何溝通，溝通不僅是透過言語，而是以脆弱、同理心和願意被看見的心態來表達自己」。她表示《寄了一整個春天》探討初戀的喜悅，與對象連結的美好，以及隨之而來又不可避免的心碎，「這故事關於一段並不完全如願的愛情，由笨拙、興奮到最終失望。我想探索一個成長，誠實且充滿希望的故事。任何曾經感到自己是局外人，有相似成長痛苦，渴望愛情並體驗過初戀苦澀的人，希望會有所共鳴」。

Marf除內褲 要求清場

Marf演戲經驗不多，在處女劇ViuTV《那年盛夏我們綻放如花》飾演女主角楊悅盈，演技獲外界認同，《寄了一整個春天》是她首部電影作品。片中飾演她好友的陳書昕是香港浸會大學環球螢幕演技藝術學士畢業生，曾參演ViuTV劇《十七年命運週期》、《那年盛夏我們綻放如花》及電影《填詞L》，又曾演出多部MV，包括張敬軒《On my way》、柳應廷《Dear Children》及林家謙《有你聽我的故事》等。

Marf表示被《寄了一整個春天》劇本吸引，覺得幾有挑戰，其中一場除內褲的戲，承認有少少尷尬，要清場拍攝。她為演口吃少女，拍攝前向言語治療師學習，以及接觸口吃人士。陳書昕憑《十七年命運週期》人氣急升，她承認對新片上映感壓力，因演出會被期待，希望不會令人失望。

《寄了一整個春天》11月21日上映