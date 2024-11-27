一年無劇拍「懷疑人生」 蔡思貝壓力大曾幻聽幻覺

【明報專訊】蔡思貝早前到「孤島」索科特拉島拍攝無綫節目《與天地對話》，過程中勾起不少孤獨回憶，自認從小個性孤僻，試過全家人出街後，才發覺「漏咗個女喺屋企」。她憶述13歲獨自到新西蘭升學，就讀寄宿學校，要排隊打長途電話回港給父母，因為太掛念，有時傾得耐會畀人鬧，回想當時情况忍不住眼濕濕。

蔡思貝2013年回港參選港姐奪亞軍入娛樂圈，承認初選港姐時「唔識驚」，後來有目標和追求，開始驚自己會失敗和失望。她提到入行兩年在劇集《衝線》擔正女主角，演出負評如潮，擔心日後表現未能滿足觀眾要求，說到已一年沒有拍劇，直認開始懷疑人生，「呢一年我冇休息過，希望喺各方面有進步，深信會有好正嘅角色等緊我」。

蔡思貝節目中體驗在詭秘的「龍血樹森林」露營看日出，跟披着神秘面紗的原住民參觀居住環境，對當地女性披着面紗仍能遇到真愛大表驚歎，認同愛情靠心靈交流建立更能維繫，「大家都會老、有皺紋，唔靚仔靚女嘅一日，無論我或對方變成點，at the end of the day只要大家心連心，靈魂係相連就OK」。

自爆有容貌焦慮

蔡思貝自爆有容貌及身形焦慮，不容許少少瑕疵，會挑剔自己不夠好，初入行時，壓力下出現幻聽及幻覺，瞓上牀聽到「roll機，3、2、1，action」，有年台慶後，準備駕車回家時在停車場崩潰爆喊，「好攰，見到好多人嗰種心理壓力好大，嗰次好似失控咁，都幾深刻！」

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