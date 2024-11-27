《一箱情緣》孔劉操肌拍出浴戲 裴斗娜柳承範新劇似真人版《超人特工隊》

【明報專訊】《我們的藍調時光》金圭泰執導、《鬼怪》孔劉與《為何是吳秀才？》徐玄振合演影視串流平台Netflix韓劇《一箱情緣》本周五（29日）上架，昨在首爾舉行記者會，導演率領主角及《破墓》鄭潤廈、《律戰江湖》金東元等出席。孔劉自爆為拍攝出浴場面，要求導演給予兩星期時間讓他操肌。同日《秘密森林》裴斗娜與《Moving超異能族》柳承範亦為新劇《家族計劃》宣傳，後者表示無時間綵排動作戲，只好拍攝前即練即拍。

文：蘇珮欣

改編自韓國作家金呂玲小說《Trunk》的新劇《一箱情緣》，講述神秘行李箱從湖中浮現，揭露一段非傳統婚姻隱藏的真相和複雜的情感瓜葛。孔劉與徐玄振飾演一對假夫妻，兩人在記者會宣示恩愛，孔劉更鬼馬地躲在女方身後，擺出心心手勢。

孔劉自認《又，吳海英》粉絲

徐玄振表示新劇隱藏很多細節，需要大家細心發掘，多看幾次才能理解箇中含意。孔劉指劇情探討主角的不同面貌，劇本有很多留白，讓演員自由發揮，他說：「我是徐玄振主演《又，吳海英》的粉絲，很期待跟她演對手戲。」女方禮尚往來，表示「很高興遇到鬼怪之神（孔劉）」。

孔劉提到預告片收錄一幕出浴場面，「第一次拍攝時，身形不算最佳，也沒有腹肌，因此要求重拍，在兩星期內嚴格控制飲食，變成大家現在看到的模樣」。孔劉強調鏡頭前似是全裸演出，事實並非如此。

孔劉跟徐玄振扮演簽約一年的假夫妻，她解釋：「孔劉飾演韓正元只愛原本的妻子，他對愛情非常盲目，所以當我的角色進入對方生活後，他有很大改變，希望觀眾能夠看得出這個轉變。」孔劉聞言即看着徐玄振說：「這完全是我的想法。」並與對方擊掌，展現充分默契。另外，劇中孔劉與徐玄振亦有牀上戲，導演解釋這場戲是為表現角色的感情，有必要但不會過火。

柳承範慶幸身體未「生鏽」

巧合的是，韓國影視串流平台Coupang Play新劇《家族計劃》將會跟《一箱情緣》同日上架，昨日亦舉行記者會。《秘密森林》裴斗娜、《Moving超異能族》柳承範及《殭屍校園》朴所羅門飾演超能力者，為了生存而偽裝家人，面對威脅他們的犯罪分子，採取與眾不同的方式把對方消滅的奇幻故事，難怪有網民形容為彼思動畫《超人特工隊》的真人演出版本。

裴斗娜表示角色擁有隨意操控別人大腦及記憶的異能，可以刪除或植入任何記憶；柳承範表示得悉裴斗娜參演，所以才答允演出，又說入行以來首次飾演父親角色，劇中有不少動作場面，「由於時間關係，開拍前沒空接受訓練，只能在片場進行綵排，幸好身體尚未『生鏽』」。朴所羅門為了飾演高中生角色，開鏡前減重15磅。