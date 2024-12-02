《魔海奇緣2》刷新「黑色星期五」票房紀錄

【明報專訊】《狂野時速》狄維莊遜（Dwayne Johnson）與《無敵破壞王2：打爆互聯網》奧莉伊卡華路（Auli'i Cravalho）再度為迪士尼動畫《魔海奇緣2》（Moana 2）配音，上周三在美國開畫，周五單日收5450萬美元（約4.2億港元），刷新了2019年《魔雪奇緣2》3410萬美元（約2.65億港元）的紀錄，成為感恩節假期後俗稱「黑色星期五」的歷來最佳成績。《魔海奇緣2》累計3日進帳1.4億美元（約10.9億港元），亦超越《魔雪奇緣2》2019年的同期紀錄，後者當時3日收8597萬美元，已是感恩節假期的最佳開畫成績，目前《魔海奇緣2》甚至已超越《魔雪奇緣2》5日收1.25億的紀錄。

另外，在美國映期踏入第2周的《魔法壞女巫》與《帝國驕雄II》，分別累收2.14億及9290萬美元，緊隨《魔海奇緣2》之後佔亞季軍。

《魔海奇緣2》故事承接上集內容的3年之後，講述慕安娜再度收到先祖的召喚，聯同半人半神茂宜、豬包、公雞喜喜，以及一隊全新的海上伙伴，向遠海進發，勇闖神秘海域，展開前所未有的海洋大冒險。據報迪士尼本來安排該片直接上串流平台，其後改變初衷，把電影重新修訂為可在戲院上映，《魔海奇緣2》的優異成績證明決定正確，也肯定了迪士尼動畫依然有能力吸引家庭觀衆入場，一洗近兩年感恩節假期動畫《奇異大世界》和《星願奇緣》的頹風。