《阿諾拉》葛咸獎倒灶4提名全敗 《非常男人》奪最佳電影 添密菲辛蒂雅安祖蓮娜獲頒致敬獎

【明報專訊】表揚3500萬美元以下獨立製作的葛咸獎前日舉行頒獎禮，也標誌荷李活的頒獎禮季節正式展開；今年5月在康城影展贏得最高榮譽金棕櫚獎的《阿諾拉》，賽前獲4項提名領跑，結果大熱倒灶空手而回，由「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）主演的《非常男人》（A Different Man，暫譯）捧走最佳電影；《魯斯汀：民運推手》高文杜明高（Colman Domingo）亦憑《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯），擊敗《Babygirl》妮歌潔曼（Nicole Kidman）等衆多對手，榮膺最佳主角。

葛咸獎表揚小本獨立製作，但不少贏得最佳電影的作品最後均順利在奧斯卡再下一城，像《焦點追擊》、《月亮喜歡藍》及《奇異女俠玩救宇宙》都是例子。前晚頒獎禮亦星光熠熠，除了獲大會頒發表揚獎的《挑戰者》辛蒂雅（Zendaya）、《Maria》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及《A Complete Unknown》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）現身之外，有份角逐最佳主角的妮歌潔曼、《The Last Showgirl》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）、《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）悉數到場。現時葛咸最佳主角獎無分性別，合共10人入圍，結果由《監獄之歌》中扮演囚犯的高文杜明高脫穎而出。該片講述一名冤獄囚犯，因獄中的劇團表演，找到了人生意義。《阿諾拉》不但美琪麥迪遜在最佳主角獎飲恨，辛貝克（Sean Baker）亦在最佳導演獎跟《狗陣》管虎等齊敗給《Nickel Boys》雷米爾羅斯（RaMell Ross），最佳電影獎亦成為《非常男人》的手下敗仗，《Nickel Boys》班頓韋遜（Brandon Wilson）兼奪突破演出獎。

《非常男人》故事類近《完美物質》，同樣反思外貌與自我價值的問題，故事講述沙巴遜史丹扮演的男主角Edward臉上長有神經纖維瘤，因此感到自卑，鍾情鄰居Ingrid亦不敢表白。夢想當演員的他，接受實驗手術後變英俊，並改名為Guy，Ingrid此時編導有關Edward的舞台劇，真正長有神經纖維瘤的Oswald，與Edward競爭角色，令後者懷疑自己當日是否應該整容。

另外，在影視串流平台Netflix上架的《他的三個女兒》捧走最佳劇本；講述3名不同年紀及性格印度女性在醫院工作的《乘著光的幻想》，奪得最佳國際電影；《家不成家—我生於巴勒斯坦》則贏得最佳紀錄片獎。