【開箱】《爸爸》 劉青雲破地獄 挑戰第四度稱帝

【明報專訊】《破·地獄》上映29天即刷新《毒舌大狀》紀錄，成為香港歷來最賣座華語片；叫座之外，不少人也看好《破》片主角可逐來年金像獎帝后，早有聲音指《爸爸》劉青雲勢成《破·地獄》黃子華和許冠文的攔路虎；《爸爸》上周四上映，劉青雲確實交出近年的最佳演出，身兼編導兩職的翁子光亦功不可沒。

非奇案片 從父親角色出發

《爸爸》根據2010年的荃灣弒母殺妹案改編，編導利用了爸爸阮永年（劉青雲飾）既要面對喪妻女之痛，兇手同時是自己兒子的複雜關係，營造最大的戲劇衝突。然而，若以為這是《八仙飯店人肉叉燒包》之類的奇案片，觀眾帶着期望入場，必定有所落差。翁子光關心的不是案件本身，而是悲劇之後主角如何面對及療傷，怎樣保持善念生活下去。放棄獵奇之外，電影也沒深究厚明（蘇文濤飾）的行兇動機；導演甚至冒險地選擇非線性敘事，無論分成太太、兒子、女兒、貓咪三花的篇章，關懷的對象一直是主角「爸爸」。畫面隨着永年的心情呈現過去與金燕（谷祖琳飾）由相識、拍拖、孩子出生的不同畫面；又或者企圖了解看來乖巧的兒子一點一滴。這個家庭曾經很快樂，永年很愛金燕，不少篇幅都是描寫他跟太太的親密關係。可同時金燕也是厚明的媽媽，這個孩子本着他們的愛而來到世上，血脈相連；所以悲劇發生後，永年的痛不是三言兩語可說完。翁子光選擇這種方式講一個「這是愛」的故事，其實很大膽，也在考驗觀衆。把泰迪羅賓主唱的《這是愛》作為點題歌，無論旋律或歌詞都精準，有什麽比「悲世事常變幻，轉眼一空」，更能貼近主角處境？若要挑剔，或者就是歌曲出現次數太多，這首永年跟金燕的「飲歌」，當妻女死後，他被邀到大陸唱K散心，點播《這是愛》，已在意料之內，也稍嫌刻意。

劉青雲在訪問中表示當初接到《爸爸》的劇本已愛不釋手，看了很多遍。這種從頭帶到尾的角色，尋常中有情緒高低起伏，而且要表達當中的痛，不管個人創傷，還是痛心兒子的痛，都需要極大能量，也是演員夢寐以求的角色。像劉青雲般資深，愈要不演而進入角色難度不少，拍檔配合，導演功力，演員本身的自覺與觀察，缺一不可；很好奇拍攝過程是否順時序，如果不是，難度倍增。

憑《我要成名》稱帝最實至名歸

獲金馬獎最佳男主角提名的《看我今天怎麼說》游學修，電影還未上映，未能評價；不少人指來年金像影帝是劉青雲與《破·地獄》許冠文之爭；對此劉青雲說：「許冠文係一位我非常欣賞及尊重嘅前輩，如咁僥倖可以一齊提名，都係值得紀念嘅一件事。」兩人不但曾合演《煎釀叄寶》，劉青雲更可能是全香港模仿許冠文最神似的演員，看《鬼馬狂想曲》便清楚。許冠文在《破·地獄》的演繹有不盡連貫的瑕疵，劉青雲在《爸爸》也非十全十美，至少兩片都寫了好角色，尤其後者。能否拿獎從來一命二運，實力很其次，劉青雲三度在香港電影金像獎稱帝，除了《我要成名》他實至名歸，把有才華、脾氣差、際遇每况愈下的角色，演得淋漓盡致，另外兩部得獎作品《竊聽風雲3》和《神探大戰》的演出都不怎麽樣，偏偏《我要成名》最少人看，劉青雲早年跟杜琪峯合作的眾多電影，更令人懷念。

說起《破·地獄》，全片演得最好是只有兩三場戲的韋羅莎，想把亡兒製成木乃伊的苦媽，被各大長生店視為瘋婦，但語氣溫婉，沒有呼天搶地，看到兒子屍體，眼有淚卻不哭，撫棺痛極無聲，不知來年可會受青眼，得女配角提名；把兒子放在義莊後，韋羅莎給黃子華突如其來的擁抱，成為後者轉變的關鍵，了解到生人更需要破地獄。想起《爸爸》中劉青雲為妻女舉殯，便出現破地獄儀式；今年5月上映的《從今以後》，區嘉雯處理同性伴侶後事期間，跟伴侶的家人漸行漸遠，若遇見一個「黃子華」，或免去孤立無援。電影折射現實，莫非身後事已成大家今天最關切的議題？

上映日期：12月5日