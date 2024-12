《狂獸獵人》美開畫料遜《蜘蛛夫人》 傳將成為索尼蜘蛛俠電影宇宙「遺作」

【明報專訊】改編自Marvel超級英雄漫畫的《狂獸獵人格力文》(Kraven the Hunter)定於本周五(13日)在美國開畫,香港提前一天上映,為了保留原著的血腥暴力風格,此片將會成為索尼電影公司旗下蜘蛛俠電影宇宙(簡稱SSU)首部R級片(17歲以下觀眾需由成人陪同入場),此舉難免影響票房收入,據美媒Variety估算,美國首周末票房料收1300萬至1500萬美元(約1億至1.17億港元),如果屬實將會比今年2月推出《蜘蛛夫人》更差,難怪有傳《狂》片將會淪為SSU最後一部作品。

為了宣傳《狂獸獵人格力文》,34歲主角艾朗莊遜(Aaron Taylor-Johnson)前日偕57歲妻子森泰萊莊遜(Sam Taylor-Johnson)出席紐約首映禮,兩名女兒亦來撐場,以示上下一心,落力為新片打氣。事實上,索尼蜘蛛俠電影宇宙今年先後推出3部作品,狄高達莊遜(Dakota Johnson)和薛妮史維尼(Sydney Sweeney)合演、製作費約8000萬美元(約6.24億港元)的《蜘蛛夫人》,全球票房僅收1億美元(約7.8億港元)淪為賠本貨;湯哈迪(Tom Hardy)主演《毒魔:終極一舞》製作費增至1.2億美元(約9.36億港元),10月開畫至今累收4.72億美元(約36.8億港元),成績令人喜出望外,同時令到本周上映《狂》片的票房壓力大增。

集中發展《蜘蛛俠》系列

美媒Variety指《狂》片製作費原本只需9000萬美元(約7億港元),跟《蜘蛛夫人》相若,但受去年美國編劇和演員公會罷工事件影響,拍攝進度受阻,製作成本增至1.1億美元(約8.58億港元),導致回本壓力上升,加上首輪放映口碑未如理想,除非票房達到2.5億至3億美元(約19.5億至23.4億港元)才能止蝕。

除了《狂》片之外,本周五美國尚有動畫版《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)同日上映,首周末票房料收700萬美元(約5460萬港元),相信未能撼動迪士尼動畫《魔海奇緣2》的三連冠目標。

美媒TheWrap報道,自2018年《毒魔》面世至今,SSU先後推出6部電影,除了《毒魔》系列票房較為理想,其餘作品包括《魔比煞》及《蜘蛛夫人》均落得既不叫好亦不叫座下場。難怪有傳索尼電影公司將會停止開發SSU系列,改把資源集中在蜘蛛俠當主角的作品上,包括湯賀蘭(Tom Holland)擔綱的《蜘蛛俠》第4集、動畫電影《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》第3集,以及金像影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演新劇《暗影蜘蛛俠》(Spider-Noir)等。

《28年後》預告首曝光

提起艾朗莊遜,他跟《奧本海默》金像影帝施利安梅菲(Cillian Murphy)合演、《28日後》丹尼波爾(Danny Boyle)執導喪屍系列第3集《28年後》(28 Years Later)明年6月上映,前晚公開先導預告,揭開新片神秘面紗。故事延續首兩集劇情,講述神秘病毒肆虐全球後,人類跟喪屍的戰爭從未停止,主角發現在隱居荒島外,還有其他倖存者,帶來更殘酷的人性挑戰。