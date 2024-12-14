許廷鏗爆欣宜約打牌 將有大搞作

【明報專訊】雲浩影（Cloud）、Kiri T、黃妍及岑寧兒等前晚參與麥花臣場館舉行的《埋班作樂III》音樂會，演繹本地新生代音樂人的作品。

許廷鏗以評審身分出席，聽取過千名參賽者的歌曲，有興趣跟一班新晉音樂人合作，「之前兩屆《埋班作樂》的參賽者，有些已成為我固定音樂班底，我亦有填詞。好欣賞馮穎琪和周耀輝的共同理念，就是希望將音樂傳承」。他之前成立個人工作室，不排除簽新人，「如果有人睇得起我間公司，想做我旗下藝人，我不會抗拒，但自問未必適合做經理人，一齊合作、一齊玩更開心，亦會幫他們發行作品，期待樂壇頒獎禮出現更多新面孔」。

聖誕節將至，許廷鏗除了為媽咪慶祝生日，也會約朋友去外地旅行。他身形比前略為清減，因近期迷上玩匹克球（Pickleball）所致，「這運動結合壁球、網球及乒乓球，可以雙打，好刺激，會令你流好多汗幫助『收水』，可能望落瘦了少許。（會否找好友欣宜一齊玩？）她在香港，多數是叫我打牌；我們有見面，她狀態幾好，將有大搞作。我知她有自己想法，等她出現，大家不用再經常追問我」。

雲浩影勤健身盼開演唱會

Cloud演繹新一代音樂人作品，笑說要認老，因為部分參賽者仍是修讀音樂系的大專生。她承認好想開個人騷，正積極儲歌，透露明年初會推出新專輯，「開演唱會需要鍛煉體能，平日會去健身。之前去健身都是戴口罩，因怕被人見到我素顏，不是對自己沒信心，只是做運動塊面會紅到似番茄。我想多做舉重訓練，令身形線條更結實」。她預告聖誕節在工作中度過，或跟公司同事開派對慶祝。

記者：林蘊兒