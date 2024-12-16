新店開張 出爐影帝堂哥林峯攜眷撐場 林夏薇贈來賓半卡鑽石表謝意

【明報專訊】林夏薇籌備5年，投資達8位數字的鑽石品牌店昨日在尖沙嘴開幕，多名視帝攜眷或帶小朋友到場力撐，還有視后和好友送花籃，出爐影帝堂哥林峯攜眷現身，星光熠熠。老闆娘感動獲家人及朋友到場支持，為表謝意贈每名嘉賓半卡鑽石，她稱現階段視鑽石生意為珍貴BB，感謝老公包容和精神上支持她衝事業，對生仔抱隨緣態度。

林夏薇投資鑽石品牌店開幕星光熠熠，視后佘詩曼、楊茜堯和胡定欣送花籃祝賀，視帝陳展鵬、譚俊彥、陳山聰攜眷或帶小朋友到場，圈中好友方力申、馬志威、洪永城與太太梁諾妍等出席，還有剛於澳門舉行的頒獎禮首封影帝的堂兄林峯，罕有帶同太太張馨月親身到場賀堂妹。她表示除新店開幕，亦會與不同品牌，以及不同地區的加盟商合作，不過未想到之後會否開分店，「前一晚緊張到冇瞓過，因為籌備一個品牌確不容易」。

攬影帝林峯沾旺氣

林夏薇表示最感動是有很多家人和朋友現身撐場，「阿哥林峯和阿嫂專程到來，我已恭喜他奪影帝，要攬多些他沾旺氣，馬志威更是從外地專程改機票飛回來，令我十分感動」。還有多名視帝親自亮相，她表示會投票給幾名再角逐視帝的好友回饋他們，她向每名嘉賓準備了半卡鑽石做禮物道謝，「一定要的，他們這麼撐我，鑽石代表永恆和愛，我都好愛他們」。

有出爐影帝林峯加持，對再奪視后是否信心大增？林夏薇說：「我冇諗咁多，不過希望攬完他沾多了旺氣，畀到信心我，其實這麼多人來撐我，也令我多了信心有好成績，起碼先奪『人緣獎』嘛！」

不因生意影響演藝工作

林夏薇老公莫贊生在場打點，透露今次是自己的個人投資，「因為老公的包容、心靈和精神上支持，才令我能專心做每一樣事業，好多謝老公，他和我除了是夫妻，亦是生意上的拍檔，教到我好多」。她強調暫時工作上分配得幾好，不會因生意而影響演藝工作，承認沒有時間生小朋友，「終於順利生了這個品牌出來，絕對是我超級珍貴的baby，至於真的生BB這回事，還是順其自然，一樣一樣來，邊忙到咁多嘢」。

方力申拒偕女友到場免搶鏡

方力申表示只收到一份鑽石禮物，決定買一送一，買多粒鑽石分別送給媽媽和女友。問到為何不帶女友到場？他說：「大家未見過嘛，免得搶鏡。」他大讚老闆林夏薇很犀利，又要設計又要賣珠寶，還要做好演員工作，以及做好老婆，「我成日都講，最尊重是女性，這個年代的女性是萬能的，什麼都要做，不過我都覺得她是時候要生小朋友，但她的事業又正飛黃騰達，很忙。」他與女友可有結婚生仔壓力？方力申笑言：「通常壓力都係畀人㗎嘛，邊有人畀自己壓力。」

方跳唱郭富城歌曲自得其樂

方力申在無綫節目《聲生不息 大灣區季》穿上粉紅西裝跳唱郭富城歌曲《Para Para Sakura》，惹來不少迴響，他說：「我當然有看留言，做了20幾年藝人，今次跳得最多，真係搏晒老命，第一次綵排時，興奮到忘記舞步，排了4次，正式在千幾人面前跳，要如運動員般同自己講只得一次機會，醒醒定定，基本上我沒有一次跳得啱，不過正式時只跳錯了一下，大家未必睇得到，我非常滿意，畀自己99分。」

對於網民狠批他的表演非常尷尬，方力申說：「我理唔到佢哋，自己開心就得啦，我都欣賞了條片好耐。」他稱女友也覺得跳得很可愛，「我最後嗰個姿勢還在戚眉，因為終於搞掂，放下心頭大石，不過女友覺得我有點尷尬。點會唔尷尬？係跳舞唔係游水，之後節目已沒有再叫我唱歌，叫我做番主持就得，其實做主持都很大壓力，節目是因見我在巴黎奧運訪問國家隊時普通話不錯，又和歌手很熟絡才找我做，其實我是以一個演員身分去演一個主持」。