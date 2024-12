姜濤發燒肚瀉 帶病宣傳新劇 與葛綽瑤演親熱戲 唔怕傳緋聞

【明報專訊】姜濤、邱士縉(Stanley)、葛綽瑤(Yoyo)及郭嘉駿(193)合演ViuTV新劇《無用的謊言》下周一(23日)首播,昨日在銅鑼灣舉行發布會,吸引大批姜糖(姜濤粉絲暱稱)及其他粉絲到場支持。現場首播姜濤主唱劇集主題曲《I Need You In My Li(f)e》MV,加插姜濤與Yoyo牀上面對面鏡頭,引得全場粉絲尖叫。姜濤不擔心與葛綽瑤傳緋聞,笑言一直單戀對象是邱士縉。前年在MIRROR紅館演唱會意外嚴重受傷的李啟言(阿Mo)前晚在社交平台首度公開在病房內照片,姜濤與邱士縉都希望見到對方愈來愈好。

記者:鍾一虹

攝影:鍾偉茵

姜濤自爆前晚發燒兼肚瀉,為宣傳新劇帶病上陣,稱最近工作太忙,打波都無時間,估計是抵抗力弱冷親,前晚至昨午屙了10多次。Stanley透露有工作人員亦病倒,擔心被姜濤傳染,不想影響今日在啟德體育園的演出。姜濤指活動後要綵排,不知有否時間看醫生,心情很矛盾,不吃東西怕不夠抵抗力,吃東西又怕肚瀉。

邱士縉被笑背脊有戲味

Yoyo笑稱拍該劇獲姜濤和Stanley爭奪,很珍惜這次機會。她與姜濤第二次合作,大讚對方變成熟,工作忙也背熟劇本。怕不怕與姜濤傳緋聞?姜濤代答稱合作難免有這些新聞,Stanley說:「傳緋聞不單止得Yoyo,很多人也會傳。」姜濤笑指與Stanley的緋聞才是真,一向單戀對方。Yoyo又笑指Stanley背脊也有戲味。Stanley解釋劇中每當見到姜濤與Yoyo在一起,即會背向他們走,所以Yoyo只見到他的背部。193表示已減少發表言論,避免招惹是非。問姜濤會否效法?姜濤認同,但必要時會堅持自己的價值觀,「我會睇情况,沒有絕對」。

盼阿Mo愈來愈好

前年7月在MIRROR紅館演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo),前晚首次公開在病房的照片,拍到他的手臂及爸爸李盛林牧師,阿Mo留言︰「可能是唯一一個如此愛我,並真正關心我每一天每一絲毫進步的人。」

Stanley表示一直有看阿Mo爸爸的帖文,亦有留意阿Mo的帖文,「我們很開心見到阿Mo愈來愈進步,亦是全世界想看到的事,當然希望他早日康復出來,做自己想做的跳舞工作」。姜濤和應道:「希望他愈來愈好。」

193氣管敏感頂硬上

193透露受氣管敏感問題困擾一個月,看中西醫仍未痊癒,希望不會影響今日在啟德體育園的表現。他稱每逢轉季就會病,隊友已習慣,必要時可交給他們分擔,「不過要唱泰文歌有難度,加上跟泰星合作,不想出醜,會頂硬上」。

提到落區為下月舉行的演唱會造勢,193確認正申請場地,聖誕期間會跟粉絲歡度佳節,但未必容許設置儀器唱歌,會爭取跑3區見粉絲,他說:「希望聖誕帶歡樂給大家,畢竟我們是ViuTV救世主。」他獲姜濤讚靚仔,笑言自覺顏值不及對方,「我們是肥少少靚仔,現在一起努力變回瘦少少靚仔」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com