李盛林為兒子「唯一愛我」帖文解畫 蘇芷晴籲為男友阿Mo新挑戰禱告

【明報專訊】男團MIRROR演唱會墜屏事故前年7月發生至今逾兩年，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）在醫院積極接受治療，父親李盛林牧師每周發代禱信交代兒子治療進度。阿Mo上周三（18日）在社交平台首度分享在病房與父合照，留言感謝對方的愛護及關懷。阿Mo未有提及女友蘇芷晴（So Ching），惹分手揣測。前晚李盛林牧師發出第126封代禱信，特別提及阿Mo的帖文是父子之間親情的表達，信中說到兒子請So Ching親筆在白板上寫一節聖經做提示。So Ching一如以往在社交平台轉發代禱信，籲大眾為阿Mo面對新挑戰禱告，網民猜二人關係未變。

娛樂組

阿Mo上周在Instagram（Ig）貼出與父親合照，以英文表示爸爸「可能是唯一一個如此愛我，並真正關心我每一天每一絲毫進步的人」，感激父親在他出事後一直以來的照顧。阿Mo未有提及女友So Ching，而So Ching被指有個多月未在社交平台提及阿Mo，惹分手疑雲。李盛林牧師前晚冬至發出第126封代禱信，透露阿Mo近况，回應兒子帖文引來的揣測，「上周阿Mo在Ig的表達，是指我對他每一絲毫的進展了解深刻而感謝。這是因為我每天都在病房和醫院觀察，與他和醫護溝通。這也是每一個當父母樂意盡上自己的本分和責任，在兒子有需要時能做多少就多少，這也可以說是親情的一種表達和體驗吧！」

全家人因意外改寫人生

李盛林牧師信中回憶事發初期，阿Mo從紅館到伊利沙伯醫院的急症到手術枱，再到重症加護病房，這段經歷不僅對兒子身體造成巨大衝擊和創傷，也考驗他們信仰的根植於神的生命力延伸到哪裏，能否吸取足夠的生命力，支撐着當時似是叫人無望，以及受了重創的身體，他們一家人的人生從此被改寫，從重症加護病房轉到腦外科加護病房後，阿Mo就請他的女友在白板上寫上「我靠着那加給我力量的，凡事都能作」這一節聖經來提醒自己。面對這看似『無望治癒的創傷』時，唯有植根於神的生命力，才能有力量面對要走的前路，「阿Mo在受創的頭一個月，就像嚴冬給人的感覺是寂靜、冰冷和沒有生機，一切都好像是靜止下來。這樣的經歷是很明顯卻很嚇人的，什麼感覺和行動也沒有了。原來在這時刻，卻是像萬物迎向春天，需要等待生機的再現」。

稱踏「馬拉松賽道」堅持走到終點

李盛林牧師表示阿Mo等了兩年，終於等到脊椎神經創新治療，「阿Mo在過去嚴冬的兩年是休養生息，最終藉細胞治療局部的感覺先回來（從脊椎神經C4開始漸漸往下）。感覺神經的恢復往往會早於運動神經，若按照這樣的進程，盼望運動神經在『刺激器』的帶動下，可以被強化而最終可以自主。另一方面，在這星期的針灸，發覺比上星期手腳神經感覺及反應都有增加，特別是左腳和右手。在微電刺激下神經訊號的傳遞也漸漸可以增加，因而自主的肌肉活動在治療中的參與也可以增強，負重的能力也加多了一點點，例如右手在滑輪桌上的活動現增加至13磅的負重」。他希望兒子的感覺神經能夠繼續強化，在即將進入新一輪的治療中，有明顯的反應；同時盼望他們能繼續與阿Mo一直堅持不放棄。李盛林牧師說︰「既然已上了這『馬拉松賽道』，就堅持到底，盡力走到終點。」

So Ching標註為阿Mo禱告內容

So Ching如常在社交平台轉發代禱信，特別標註為阿Mo禱告的內容，其中有「處於長期嚴冬中，雖初現生機，但請繼續為阿Mo面對新的挑戰禱告，願他能繼續持守這生命力帶來的動力和生機去迎接前面的賽程」。不少網民認為So Ching在阿Mo受傷後一直不離不棄，相信二人情未變。