《隨身危機》蟬聯Netflix收視冠軍 觀眾翻睇《魷魚遊戲》迎第2季 推動重登十大

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布本月16至22日的一周收視，《皇家特工：金圈子》男星泰朗伊加頓（Taron Egerton）主演的《隨身危機》（Carry-On）氣勢如虹，以5510萬觀看次數，蟬聯英語電影榜收視冠軍，亦是上周Netflix最多人收看的節目；《魷魚遊戲》第2季今日上架，部分觀衆可能為了跟上劇情，上周已做定功課重溫首季，推動該劇相隔3年後重上非英語節目十大收視榜。

《幻險森林奇航》贊美哥勒施拉（Jaume Collet-Serra）執導的《隨身危機》，由泰朗伊加頓、《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）等主演，講述機場安檢人員遭威脅，被迫讓一件危險行李登上航班，他必須把握時間，智取這名身分成謎的旅客。繼首周錄得4200萬觀看次數後，《隨》片第2周觀看次數上升至5510萬，蟬聯英語電影榜冠軍之外，也「冧莊」成為Netflix最多人收看的節目。本月20日上架的《戰地信差》（The Six Triple Eight），短短3日錄得1430萬觀看次數，緊隨《隨身危機》之後，佔英語電影榜亞軍位置。《戰》片由泰萊派利（Tyler Perry）執導，《黑殺令》嘉莉華盛頓（Kerry Washington）主演，講述二戰期間美國陸軍唯一的非裔女兵團接下艱難任務，其間受到種族歧視及性別歧視。動畫《聖誕怪怪傑》則以1140萬位列第3，但該片暫未在港區Netflix上架。

荷蘭電影《逍遙境界：費瑞的故事2》以640萬觀看次數，在非英語電影收視榜登頂，意大利《童心列車》及印度《Lucky Baskhar》分佔亞季，但後者暫未在港區Netflix播出。

韓劇《現在撥打的電話》連續4周佔亞軍

英語節目方面，《維琴河6》、《黑鴿》及《別有居心》為順次冠亞季，《狂亂世道》屈居第4。挪威劇《火山島逃生記》首周上架錄得1310萬觀看次數，在非英語節目收視榜登頂，上周觀看次數攀升至2470萬，蟬聯冠軍之外，亦是上星期僅次於《隨身危機》，在Netflix第二多人觀看的節目。《火》劇講述一個挪威家庭到西班牙的拉帕爾馬島度假，當地地質研究所的研究員發現火山有噴發徵兆，這個家庭的美好假期瞬間變成求生之旅。

《機智醫生生活》柳演錫與《閃耀國度》蔡秀彬合演的韓劇《現在撥打的電話》，收視穩定，上星期錄得480萬觀看次數，雖然不算多，但已經連續4周成為非英語節目收視榜亞軍。西班牙《追兇1992》及墨西哥《男兒當保姆2》分佔亞殿軍；哥倫比亞《百年孤寂》、日本動畫《DAN DA DAN》、巴西《冼拿》順次排第5至第7位。《魷魚遊戲2》明天上架，上周可能不少觀眾都想先重溫首季劇情再追看第2季，因而把2021年首播的《魷魚遊戲》推上非英語節目收視榜第8位，而且錄得150萬觀看次數，比第9位新上架的印度劇《夏令營對對碰》，還多出10萬觀看次數。德國劇《茜茜皇后2》則以130萬觀看次數敬陪末席第10位。