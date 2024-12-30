吳若希新劇扮賢妻 自認本色演出 蕭正楠期待湊B 專責換片

【明報專訊】蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲等主演無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》今晚首播，他們昨日到馬鞍山出席宣傳活動，吸引不少粉絲舉牌支持。蕭正楠與吳若希即席獻唱主題曲，又跟觀眾玩遊戲大送蕭正楠攬枕。蕭正楠透露劇中與朱敏瀚負責騷肌，他還有場近全裸鏡頭，當日吳若希無份拍都來現場欣賞。談到懷孕太太黃翠如，他說太太目前佗B好穩定，期待BB出世。賴慰玲臨盆在即，形容重了30多磅的身形如雪球。朱敏瀚喜歡小朋友，希望將來有一子一女。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

蕭正楠與吳若希劇中飾演夫妻，兩人互讚對方搞笑。蕭正楠表示今次女演員好密實，由他與朱敏瀚負責裸露騷肌鏡頭，他更有一幕接近全裸，只用道具遮掩重要部位，故拍攝前要努力操肌。

吳若希探班睇蕭正楠拍裸露戲

吳若希表示該場戲無份拍，但都跑去探班欣賞，因在家中見不到這麼大隻的身形。蕭正楠聞言即勸她得閒要讚吓老公，亦為吳若希老公平反，指對方很惜老婆，經常來探班。吳若希稱劇中是賢妻，屬本色演出，「大家誤會我在《香港人在北京》是本色演出，可能對我不夠了解，其實我在家中好溫柔，超仰慕老公和挑逗老公，還會幫他攞拖鞋」。

蕭正楠表示最近經常返內地開工，工作以外的時間都是照顧懷孕太太黃翠如，他說：「聖誕節太太陪我到順德工作，見節日特別批准她飲少少凍檸茶及吃甜品。」對於黃翠如早前流鼻血，他笑言：「是否見到我流鼻血？所以她長期貧血。」他透露太太佗B很穩定，現在孕肚變得很大，他還經常與肚中BB互動，「一掂個肚，裏面反應好大，好似想同我玩，好期待抱上手」。他自信湊B好快上手，太太亦將換片責任交了給他，「因為我鍾意乾淨，也覺得是大難度的挑戰」。他希望BB可以集合他與翠如的優點，有堅強及開朗的性格。

賴慰玲臨盆在即，挺着巨肚到場，朱敏瀚及其他演員都緊張扶着她。她自嘲重了30多磅，穿白色衫身形如雪球，透露BB已足月，希望可以在2025年出世，已諗定如果是元旦BB，受訪時講什麼。至於順產或開刀還要做最後一次產檢才決定，會跟醫生選擇最安全方式。她稱大仔已幫弟弟改英文名「Kavis」，兩個仔的英文名都是紀念愛貓。會否追個女？她說：「除非有意外，如無意外不會再生。」

賴慰玲臨盆在即 盼BB元旦出世

朱敏瀚表示喜歡小朋友，將來結婚一定會生兩個，想有一仔一女。有否跟緋聞女友陳曉華商量過？他說：「未傾過，現在大家同樣將注意力放在工作上。」

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