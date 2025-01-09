民歌組合Peter, Paul & Mary成員 Peter Yarrow逝世 享年86歲

【明報專訊】1960年代民歌組合Peter, Paul & Mary（下稱PPM）成員Peter Yarrow周二（7日）早上在紐約市住所與世長辭，享年86歲。其發言人向美媒表示，當Peter離世時，其家人侍奉在旁，據悉Peter已抗癌4年。PPM是1960年代最著名的民歌組合之一，Peter Yarrow仍是康奈爾大學生已參與演出，其後與華納唱片簽約，首張單曲《Lemon Tree》與《If I Had a Hammer》即取得佳績，並贏得兩項格林美獎。1963年，推出翻唱卜戴倫（Bob Dylan）名作《Blowin' in the Wind》的單曲，並在同年8月在由黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）領軍的華盛頓大遊行，獻唱該歌，更奠定PPM的文化影響力。另一名作《Puff the Magic Dragon》，據Peter在訪問中所言，只是一首兒歌，從沒想過會那麽成功。

1970年PPM解散，3人各自獨立發展；Peter Yarrow所寫的情歌《Torn Between Two Lovers》，由Mary MacGregor主唱，亦成為1970年代的大熱歌曲。PPM多年來不定期重組，直到2009年成員Mary Travers逝世。現只剩下成員Noel Paul Stookey，他得悉噩耗後發悼文，自言是家中獨子，雖然比Peter年長僅5個月，但PPM組成後感覺自己多了個弟弟或哥哥。他稱儘管兩人觀點迥異，但無論在音樂和創作方面，他們都是兄弟班、彼此婚禮的伴郎，形容Peter也是他3名女兒的「親愛叔叔」。

另外，Peter Yarrow與未成年少女的不當行為曾被定罪，但在列根上任前，獲時任總統卡特特赦；2021年另一女子聲稱於1969年遭Peter性侵，據《華盛頓郵報》報道，事件其後和解。