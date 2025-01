【開箱】《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》 影評滿分定格動畫王

next

【明報專訊】第82屆金球獎曲終人散,來自拉脫維亞的《貓貓的奇幻漂流》(Flow)擊敗荷李活出品《玩轉腦朋友2》、《魔海奇緣2》、《荒野機械人》,以及同樣屬於定格動畫的《Memoir of a Snail》和《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》(Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl),贏得最佳動畫。《貓》片在爛番茄影評網站得分高達97%,獲獎可謂實至名歸,然而《超》片綜合110篇影評文章得到100%滿分,可會敗得不甘心?

最佳動畫短片故事延續

《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》去年聖誕率先在英國廣播公司(BBC)首播,今年1月3日移師影視串流平台Netflix全球上架,故事延續1993年推出並獲頒奧斯卡最佳動畫短片的《超級無敵掌門狗:引鵝入室》,兩者同屬尼克柏特(Nick Park)自編自導,講述壞蛋企鵝麥克洛精心策劃藍鑽石盜竊案,卻遭發明家華力士(賓韋赫聲演)和他的愛犬阿高偵破,前者失手被擒,囚禁於動物園內,但牠毫無悔意,更遷怒於後者,此仇不報枉為「鵝」。然後鏡頭一轉,為搞發明而欠債纍纍的華力士終於有望翻身,他向阿高展示最新產品「智慧小矮人」諾小智,這個機械人能完成所有家務,而且井井有條,相比之下阿高變成無用武之地,當然心有不甘。說穿了,阿高就是人類社會與人工智能(A.I)鬥爭下的犧牲品,放諸今日世界,輕易引起共鳴。

另一方面,麥克洛透過新聞報道得悉華力士的新發明,正好利用諾小智為報仇工具。首先透過動物園中電腦接駁到華力士家中伺服器,趁機械人夜間充電時,駭入中央處理器並重新設定,「黑化」後的諾小智懂得自我複製,表面上擴充人手,為華力士外出打工掙錢還債,其實趁機盜竊材料,製造潛艇後「劫獄」,再插贓嫁禍華力士,難免令人聯想起同類題材的《人工殺姬》或《智能女傭》。最後正邪大決鬥,結果當然邪不勝正;最後一幕阿高跳船逃生,更是向湯告魯斯(Tom Cruise)的《職業特工隊:死亡清算上集》致敬,令人會心微笑。

有機會角逐奧斯卡最佳動畫

英國導演兼編劇尼克柏特製作《超級無敵掌門狗》、《咪走雞》、《超級無敵羊咩咩》等定格動畫系列,至今超過35年,技術毋庸置疑,由過去單純以泥膠公仔逐格拍攝,到近年加入電腦特技,無論主角或背景都愈來愈豐富和逼真,產量亦因此提升,反映幕後不斷求變,拒絕故步自封,過去6度提名奧斯卡,最終捧走4個獎座已是最佳證明。新片失落金球獎,但仍被視為今屆奧斯卡大熱,本月19日公布提名名單自有分曉。

《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》片長只有82分鐘,節奏必須明快,簡單回顧麥克洛被捕始末,隨即進入主題:華力士迷信科技,阿高卻對人工智能保持警覺,正好代表現今世代的兩大陣營,至於導演站在哪方?從警方懷疑華力士利用諾小智盜竊鄰居財物,於是拆除其家中所有發明品,帶返警署化驗。華力士失去所有先進設備後,彷彿變回原始人,幾乎失去所有求生本能,就連煲水冲茶亦無法完成,感覺荒謬又諷刺。這一幕足以窺伺導演立場。