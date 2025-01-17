【娛樂場】泳兒新歌《無糖可樂》分享拍拖日常

【明報專訊】被封「暗黑天后」的泳兒去年展開全新音樂企劃，和本地不同樂隊合作。繼Nowhere Boys《撞到正》和Pandora《Ride It Out》後，2025年頭炮是情侶組合小塵埃《無糖可樂》，新歌訴說平實的愛情，讓大家感受細水長流的幸福。泳兒以往甚少分享和另一半的日常，自言非甜蜜情人，「我係take action嘅人，譬如佢想我幫佢做啲乜，我會即刻做。我哋兩個都係怕羞嘅人，唔會攬攬，係會大家拍吓膊頭咁樣」。

新歌圍繞泳兒的愛情故事，邀得她非常信任的黃偉文（Wyman）填詞，告訴對方跟男友的生活日常，Wyman決定為她寫一首關於愛情長跑慶祝紀念日的歌；最巧合泳兒與Wyman分享愛情小故事當日，正是她跟男友的拍拖周年紀念日。

小塵埃「第一次」獻泳兒

編曲監製方面，泳兒首度與蘇道哲合作，盼能為樂迷帶來新鮮感，如《無糖可樂》，新鮮感可以由二人自製，只要找到兩個人的一套生活哲學，一起悶，就不怕悶。

小塵埃的Jonathan與女友Pollie跟泳兒為新歌互動交流了半年，《無糖可樂》是小塵埃首次寫給其他歌手的歌，二人多謝泳兒對小塵埃的尊重與信任。泳兒稱很久沒唱情歌，還要唱自己故事，「好記得第一個同YY（黃偉文）分享嘅point係我唔係好sweet嘅人，然後好快就收到message，話不如叫《無糖可樂》。有日我問YY覺得呢隻歌啱咩節日唱？佢好快就答我覺得啱anniversary，嗰個moment就係我啱啱慶祝完拍拖周年紀念」。

泳兒還擔任MV creative consultant，「我有份揀寵物演員，想揀一隻識笑嘅狗，所以揀咗『細細』。亦有負責度古仔，尤其某啲情節，希望比較貼地。例如本身諗住寫字條畀對方，但覺得現代人多數用電話，呢啲細節會同導演溝通，點樣可以更貼近我嘅生活」。

盼有機會執導自己MV

MV中不少情節是泳兒的日常，她表示最喜歡夜晚睇戲一幕，「因為我覺得兩個人同埋寵物，簡簡單單喺屋企煲劇睇戲已經係一件平淡得來又幸福嘅事」。泳兒今次比以往參與更多幕後工作，「其實對拍片同剪片都好有興趣，近期都會出多啲自己剪嘅片，希望儲多啲經驗，可以執導自己嘅MV」。