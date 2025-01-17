【開箱】《愛的噩夢》 「渣男」林柏宏反思愛情真諦

【明報專訊】繼《怪胎》後，台灣導演廖明毅再跟《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏及《愛麗絲的鏡子》謝欣穎合作新片《愛的噩夢》，去年7月在當地開畫，累計票房726萬台幣（約170萬元）難言理想，其後移師香港夏日電影節上映，上月30日在影視串流平台Netflix播放，隨即登上港台兩地電影收視榜首，可見捧場者眾。林柏宏不扮同志改演渣男，糾纏於3位新歡舊愛之間，透過一段奇幻經歷，帶領觀眾反思愛情的真諦。

控制狂嚇怕男友

跟《怪胎》一樣，廖明毅自編自導《愛的噩夢》亦是以iPhone拍攝，故事由男主角（林柏宏飾）透過交換二手書結識文青少女白佳琪（項婕如飾）開始，正如男方所說：「這是愛情萌芽的開始，也是愛情最迷人的時候。」他願意為她茹素、去教會、上街派發環保傳單，直至拍拖一年後，他倆開始同居，以為美夢降臨？卻是噩夢開始，他終於感受到跟「控制狂」朝夕相處的恐怖壓力，包括每隔兩小時報告行蹤、每晚被女友檢查手機和發票等，為情變埋下伏線。

男主角在職場再遇高中時代的暗戀對象林艾璇（林艾璇飾），由於後者採取主動，加上被現任精神折磨，他終於移情別戀，頻頻密會新歡，最後決定跟白佳琪攤牌，女方不捨挽留，可惜渣男去意已決。

奇幻恍如《愛麗絲》

電影到了中場，風格突然轉向奇幻加懸疑，男女主角分手的晚上，他作了一個奇怪的夢，神秘兔男出現並賜他一個願望，然後一覺醒來，牀邊女伴由白佳琪變成心目中的「女神」、混血網紅攝影師黑澤由里（謝欣穎飾），二人過着幸福快樂生活，直至女方不可告人的秘密揭穿，他恍如從天堂墮落地獄，終於認清愛情原來新不如舊。電影採用開放式結局，究竟男主角再次從夢中驚醒，眼前所見是真實還是幻象？枕邊人到底是誰？雖然導演刻意賣關子，未有揭示女伴容貌，但從他的失落痛苦表情反映，答案呼之欲出。

導演刻意把《愛的噩夢》跟童話《愛麗絲夢遊仙境》扯上關係，藉以營造妙想天開的氛圍，例如男主角跟白佳淇交換的二手書、夢中遇見的神秘兔男、林艾璇背上的兔紋身等，類似「符號」通篇可見，亦可減輕電影風格轉變的突兀感覺。

項婕如表現搶鏡

繼Netflix台劇《此時此刻》後，林柏宏再次扮演渣男角色，《愛的噩夢》刻意不提男主角名字，導演似在暗示他並非單一個體，而是泛指任何男性，天生都有見異思遷、貪新忘舊的基因，林柏宏演來亦稱職，難得的是角色性格卑劣卻不惹人生厭，證明觀眾緣比起好演技更難能可貴。

相比之下，《怪胎》舊拍檔謝欣穎戲分較少，不及《破浪男女》項婕如表現搶鏡，後者戲分主要集中電影上半段，她把白佳琪的文青少女氣息與近乎病態的控制慾，完美地混為一談；其中一幕講述她為了挽回一段終將逝去的愛情，茹素的她不惜破戒為男主角煮一頓全肉晚餐，更把紅酒燉牛肉大口大口的和淚吞下，嘴角流下的彷彿已不是肉汁而是鮮血，映像雖然靜態卻很震撼，她演來令人心寒又心疼，令觀眾留下深刻印象。