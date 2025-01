籲姜糖神徒互相幫助 姜濤：有好劇本不介意與邱士縉咀嘴

【明報專訊】ViuTV劇集《無用的謊言》前晚播大結局,姜濤、葛綽瑤(Yoyo)、邱士縉(Stanley)跟500粉絲出席「大結局Party Night」,現場姜糖(粉絲暱稱)高呼最愛「文祖和」(姜濤角色)。Stanley看結局感不捨,希望很快再與姜濤合作拍劇。有提議兩人拍BL劇,姜濤稱只要有好劇本不抗拒。姜濤回應日前姜糖與神徒(盧瀚霆粉絲暱稱)起衝突一事,稱類似事情曾多次發生,「最主要是不要有人受傷,這樣就OK,其他事情我們也不可以理到咁多,只可以向粉絲作出呼籲」。

記者:林祖傑

攝影:鍾偉茵

活動中眾演員提及拍攝時的謊言,Yoyo稱劇中屋企其實由3個場景組成,所以每次由走廊行到客廳都是分兩日拍。Stanley就大爆姜濤出道至今,每隔15分鐘就話要去廁所,可能人多要入廁所喘息。姜濤解釋道:「真的是去廁所,但不是隔15分鐘,可能一陣都要去多次,不好意思。」他又自爆經常叫大家等5分鐘,其實不止5分鐘。

姜濤驚訝演技有人讚

問到可試過被拆穿謊言?Stanley稱經常被女友Alina(李炘頤)問食了維他命丸未,他就算沒食都答食了。姜濤自爆舊戀事,「中學時鍾意咗一個女仔,媽媽好似feel到,放學時一齊行,問我有無鍾意人?我話無,但被旁邊同學篤爆咗!之後媽媽每日都問,還很想去學校搵究竟是誰」。劇集播出前,他上台獻唱主題曲《I Need You In My Li(f)e》。

演過多套劇的姜濤獲網民讚今次演技有進步,但被彈講對白有待改善,他驚訝道:「有人讚我?多謝,自己睇番仍有很多進步空間,我亦有跟朋友討論,演出時候覺得無乜嘢,但播出時也覺得自己好活躍,不單止講對白,其他地方都要改善,Stanley話我好多時都搣唔甩姜濤,無辦法演到非常之入血,睇番我都覺得點解好似自己咁,好多地方要改善。」他指無論唱歌、跳舞或演戲,努力改善是唯一方法,亦都要上堂進修,今次多了動作戲,感到演戲這件事好好玩,也十分有興趣。

Yoyo撞樣豬仔錢罌有福氣

Stanley撐姜濤演技上正保持在職訓練,他對結局感不捨,希望很快再與姜濤合作拍劇。會否跟對方拍BL劇演咀嘴戲?他說:「我和他咀嘴?太遠了,到時先答你。」姜濤表示不介意,只欠好劇本。

Yoyo表示日前26歲生日,跟家人、朋友食飯慶祝。對於被指與豬仔錢罌撞樣,她說:「不介意的,但沒想過不是跟別人撞樣,幾得意、幾有福氣。」問生日願望是否快點脫單?她說:「順其自然!條件是對方高過我。」

不會減少與盧瀚霆同場

提到日前出席活動,姜糖與神徒再次發生衝突一事,可有私下跟盧瀚霆傾過?姜濤說:「我們沒有特別去傾,坦白講,MIRROR成團至今,類似的事情都發生過好多次,我們一直的態度,都是希望大家開開心心出席我們任何活動,不希望受到任何不好的事情影響,我相信每個人都是抱着正面的心態去支持我們,希望以後大家多些互相幫助。(見到兩班粉絲爭執會否不開心?)沒有特別不開心,最主要是不要有人受傷,這樣就OK,其他事情我們也不可以理到太多,只可以向粉絲作出呼籲。」有網民建議他與盧瀚霆減少同場,就能避免這類事情再發生。他說:「我們一直都面對這些事情,相信各自的粉絲以後會懂事,因為大家都會成長,所以不會因為這種事情,影響到我們減少同場。」

