張振朗膺雙料視帝 龔嘉欣首封視后 《反黑英雄》5獎大贏家 話題劇《婚後事》捧蛋

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》昨晚於澳門舉行，張振朗與龔嘉欣分別憑劇集《反黑英雄》及《企業強人》首度登上無綫視帝、視后寶座，張振朗兼得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝，兩人領獎時激動爆喊。《反黑英雄》還贏得「最佳劇集」、「最佳男、女配角」林景程與傅嘉莉共5獎，是全晚大贏家。賽前視后大熱《黑色月光》楊茜堯僅得「大灣區最喜愛TVB女主角」，張曦雯憑《企業強人》封「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。至於話題劇《婚後事》則食白果無獎。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

張振朗從3屆視帝的羅嘉良與黎耀祥手中領取「最佳男主角」獎座，激動爆喊，稱同自己講不要喊，但真的忍不住。他多謝給予機會的人，未知還會在這個圈多久，但會盡量享受每個時刻，「個獎好重分量，多謝兩位視帝頒獎給我，我應承大家，未來我會繼續努力，演戲是我生命」。他還跟《企業強人》張曦雯一同奪得「馬來西亞最喜愛TVB男、女主角」。

張：演戲是我生命 龔：個獎好有分量

龔嘉欣表示奪視后像發夢一樣，「無諗過可以攞獎，個獎好有分量，多謝公司栽培16年，由19歲加入TVB一直很多機會」。她多謝《企業強人》拍檔陳豪、譚俊彥及張曦雯給予信心，又感謝前輩黎耀祥教曉如何做專業演員，以及鄭則士給她很多意見。她稱高層曾勵珍經常鬧她、勸她儲錢，令她又愛又恨，「我不再做妹仔釘，經過16年的進步，覺得現在比以前更加有自信，我會繼續用行動去證明畀大家睇，我熱愛演藝工作」。

「大灣區最喜愛TVB男、女主角」分別由《飛常日誌》馬國明及《黑色月光》楊茜堯奪得，《黑色月光》同時獲頒「大灣區最喜愛TVB劇集」。馬國明得知獲獎時一臉愕然，說沒想過得獎，因套劇去年1月播，通常觀眾會不記得。楊茜堯哽咽說：「我12年前企在TVB頒獎台的時候，我話會繼續努力，不會驕傲。12年後，我以另一個名字企喺這個台。」她指改名除了為小朋友，還希望帶一個全新形象給自己。她多謝《黑色月光》團隊無條件信任，還有老公羅子溢及媽媽支持。

林景程感謝亡母 傅嘉莉激動爆喊

林景程與傅嘉莉憑《反黑英雄》奪得「最佳男、女配角」，對獲獎感意外的林景程激動狂唞大氣，稱思緒好亂，「我以前是一嚿飯，多謝珍姐（曾勵珍）放我入不同劇集向前輩汲取經驗，打好根底，我有段好長時間搵不到突破，覺得不會有進展，是監製鍾澍佳給好多幻想不到、而我做到的角色，讓我進步，多謝他畀我信心」。他特別多謝家人支持讓他任性，並感謝天上的媽媽：「媽媽常驚我學壞，我覺得我好好，我無學壞到。」入行21年的傅嘉莉首次獲獎激動爆喊，表示加入無綫後常講錯說話被曾勵珍訓示，「唔識講嘢，唔好講，踏實去演好戲」。她近年聽話努力鑽研戲劇，不想令人失望。她多謝監製鍾澍佳找她拍劇，「未來我會做得更好，要配得起個獎」。

阮浩棕：獎項獻天上嫲嫲梁舜燕

「飛躍進步男、女藝員」得主是阮浩棕及陳曉華，阮浩棕哽咽說：「多謝爸爸一直用最嚴厲眼光去看待我演的角色，我先會尋求進步，多謝媽媽無條件支持，多謝哥哥做屋企支柱，令我這個不成才細佬可以放心追夢，仲有將入行以來首個獎項獻天上嫲嫲梁舜燕，你喺度時成日讚我做得好，但我無接受到，因我唔值得，我未配，到今日獲得認同，但我聽不到你的聲音，我會秉承你敬業樂業精神繼續努力，只要我做好，大家都會記得『上等人』。」陳曉華激動落淚，多謝高層及幕後人員給予機會。

陳懿德獲新人獎多謝羅天宇？

張馳豪與陳懿德贏得「最佳男、女新人」，陳懿德擔任頒獎禮司儀，以急口令式致謝辭，臨尾不忘多謝一個人，「多謝好朋友」。鏡頭即拍攝她的緋聞男友羅天宇眼濕濕坐在台下拍掌。陳貝兒第3年奪「最佳女主持」。「萬千光輝演藝大獎」頒予鍾志光，他說在奧運期間好多人說他工作時間長，為何仍好精神沒瞌眼瞓，「因為我坐上主持枱，就是代表TVB為香港市民服務，不可以任何時刻疏懶」。

（萬千星輝頒獎典禮2024）