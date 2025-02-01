【開箱】《我的完美秘書》 李浚赫化身暖男迷暈女觀眾

【明報專訊】韓國SBS電視台劇集《我的完美秘書》，把男上司與女秘書之間的愛情故事來個性別逆轉，顛覆《金秘書為何這樣》、《神級秘書》及《觸及真心》等傳統戲碼，難怪《我》劇1月3日首播即叫好叫座，短短3集收視已突破雙位數，截稿前最高收視更升至11.4%。如此政治正確、為女性爭取平權的韓劇，似乎令觀眾很受落。

暖男秘書公私皆宜

香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看《我的完美秘書》，講述姜智允（韓志旼飾）僅以5年時間，便把她創立的獵頭公司「Peoplez」提升至業界第2位。她雖能幹且自信，人際關係卻欠佳，日常生活也一塌糊塗，例如辦公室雜亂無章，除非有人煮飯，否則寧願不吃，導致食無定時，體力透支而休克。智允沒有親人，父親早年離世，一直無法放下喪父之痛。

單親爸爸劉恩浩（李浚赫飾）原是某大集團的人事部組長，因申請育兒長假，令上司失去立功機會，恩浩重返崗位後，即遭上司報復，遭誣陷失職兼解僱。他為生計急於搵工，經好友的妻子兼Peoplez高層徐美愛（李尚熙飾）介紹，成為智允的秘書。恩浩不單外表俊朗，人品亦佳，加上工作能力高，善於整理文件，事先為智允整理資料，妥善照顧她的飲食，更主動幫她修理辦公室門鉸、壞死盆栽等，就連生性挑剔的智允也火速接納他。

沿用《淚之女王》方式

新劇把「秘書」的人物設定來個翻轉，傳統上由女秘書為男上司打領帶的場面，變成男秘書幫女波士整理衣領，《我的完美秘書》為觀眾帶來新鮮感。事實上，隨着男女平權運動興起，近年不少韓劇已跟上時代步伐，例如去年高收視劇集《淚之女王》，講述富家女總裁（金智媛）與下屬丈夫（金秀賢）的愛情故事，《我的完美秘書》沿用同一成功方程式，結果亦奏效。

《我》劇以獵頭公司為背景亦見新意，故事提到大企業愛搞「山頭文化」與「小圈子」，並不看重人才，獵頭公司反而注重個人職業生涯規劃，為人才尋找更適合的工作。首集講到智允說服賽車設計師，轉投汽車製造商，她說「沒有工作可以做一世」相當貼地；智允又為性格內向的餐廳廚師，另覓食品研究工作，讓他發揮所長。故事情節有否美化獵頭公司，可謂見仁見智，至少讓觀眾了解該公司的運作方式及存在價值。

登人氣演員榜三甲

劇集另一看點是飾演男秘書的李浚赫，年屆40歲的他入行接近廿年，雖然並非首次擔正主角，但過往角色比較沉重，今次扮演恩浩魅力十足兼性格討好，獨力撫養6歲女兒劉星（奇昭侑飾），令到這個渾身肌肉的好爸爸，變得更加剛柔並濟。女兒因失去母親而情緒陷入谷底，恩浩不假思索申請育兒長假，停工一年陪伴愛女，直至她走出傷痛才復工。李浚赫的暖男爸爸行為，亦成為劇集看點，他幫女兒紮辮子，公事包內備有卡通公仔雨傘，手機殼貼上動畫角色貼紙等，都令女性觀眾難以抗拒，難怪李浚赫最近人氣急升，登上韓國網絡大數據分析機構gooddata上周人氣演員榜季軍，僅次於《玉氏夫人傳》林智妍及秋英宇之下，相信上位在望。