【娛樂場】《痞子無間道》 搞笑4人組玩到癲

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW在《痞子無間道》再展現默契及大放笑彈。（劇照）

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及王灝兒（JW）合演《痞子殿下》2022年播出時，收視及口碑均不俗，他們劇中合拍又搞笑的演繹，在《萬千星輝頒獎典禮2022》奪得「最受歡迎電視拍檔」；當時27歲的周嘉洛則憑劇中「紀威」一角獲頒「最受歡迎電視男角色」，成為該獎項歷屆最年輕得主。這個4人組因劇建立友情，前年乘勢再拍《痞子無間道》，再展現默契及大放笑彈。

向《無間道》致敬

《痞子無間道》繼續由陳耀全監製、張世昌編審，看劇名與「無間道」有莫大關係，之前的網絡預告片中，有多場疑似向電影《無間道》致敬的場面，像曹永廉從高空墮下壓落轎頂，剛好讓站在轎子旁邊的周嘉洛目擊全程的一幕，被指與《無間道》經典場口有90%相似。連日來播出周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW為《痞子無間道》拍攝的宣傳片，玩轉《魷魚遊戲》、《進擊的巨人》及《神鵰俠侶》等影視作品，誇張搞笑，劇集未播，他們已玩到癲。

《痞子無間道》宣傳口號是「好人不是好人，壞人不是壞人，細作不是細作，無間道不是無間道！」劇情講述在「魯仁縣」長大的費仁（周嘉洛飾）與大力義妹高強（JW飾），因為一張「彩票」逼於無奈加入捕快行列，兩人雖然撞板多過食飯，激到頂頭上司黃佘（曹永廉飾）及秦思朗（麥美恩飾）生蝦咁跳，最後卻誤打誤撞接獲特殊任務，深入三不管地帶「壹將宮城」，尋找失聯細作（間諜）。

惡名昭彰的「壹將宮城」，由四大門派坐鎮，表面和平相處，實質各懷鬼胎，在表面歌舞昇平的包裝下，「壹將宮城」唯一大台戲班日日好戲連場，但原來掌管大台的「徐意門」，現任當家符玲（陳瀅飾）背後有段可歌可泣的愛情故事，不幸守寡的她要遵守父訓，只能嫁給拔出寶劍的人！結果，費仁與衙門內應慕容恭梓（朱敏瀚飾）同一時間糊里糊塗地一同將寶劍拔出成為候選姑爺，未獲符玲選中的更要喪命，事件反轉「壹將宮城」！

周嘉洛身手敏捷

劇組在宣傳片介紹4名主角各有不同形容，包括好運又無能的「世界級廢柴」費仁（花名：掗拃）；生人勿近的 「世界級臭牛屎」符玲；傻得勁Man勁有Power的「世界級傻白甜」高強（花名：刀疤強）；電力驚人、𧨾女不分嫰中青、美或醜的「世界級比卡朱」慕容恭梓。

周嘉洛劇中身手敏捷，有一幕他在懸空且移動中的梯級上走動自如，還做出一字馬。陳瀅角色的獨特之處，是雖然打扮夠省鏡，但長期遭一群蒼蠅圍住氹氹轉，加上「聞者掩鼻」，感覺惡臭難擋！四肢發達的「廢柴」周嘉洛，與「惡臭」陳瀅，會展開一段怎樣的愛情故事？

其他演員還有費仁娘親辛媛潔（車婉婉飾）、「魯仁縣衙門新任捕長」黃佘（曹永廉飾）、「魯仁縣衙門捕長」秦思朗（麥美恩飾），及「徐意門頭馬」范泰帥（黃子恆飾），車婉婉與黃子恆是第2季才加入《痞子》系列。

《痞子無間道》2月10日起逢周一至五晚8時30分翡翠台播映