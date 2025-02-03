動畫《超狗神探》美開畫稱冠 《完美伴侶》屈居第2

內地賀歲檔多部電影同期上映，但以動畫且是續集的《哪吒之魔童鬧海》成績最突出，已遙遙領先對手。

《完美伴侶》以A.I人工智能機械人為題材，製作成本不高，要收支平衡應無難度。

【明報專訊】上周五（1月31日）美國共有兩部新片開畫，剛在港上映的《完美伴侶》以402萬美元（約3135萬港元），屈居票房榜第2位；成本僅4000萬美元（約3.12億港元）的動畫《超狗神探》（Dog Man，暫譯），首天上映進帳1080萬美元（約8424萬港元），成為美國今年最高開畫票房紀錄，要封蝕本門應無難度。

《超狗神探》由彼得希斯廷（Peter Hastings）執導，諧星彼得大衛遜（Pete Davidson）、《非常盜》艾娜費莎（Isla Fisher）等獻聲。電影改編自美國兒童書作家Dav Pilkey的同名作品，故事講述一對由警察與狗組成的好搭檔在意外中身受重傷，新時代的正義使者「超狗神探」就此誕生，將保護市民遠離來自邪惡貓皮皮的威脅。

《超狗神探》上周五在美國開畫收1080萬美元，美媒預計首周末3天可進帳3500萬美元（約2.73億港元），已快可收支平衡，成績亦比同樣改編自Dav Pilkey作品的動畫《底底超人大電影》2017年開畫時收2300萬為佳，估計Marvel超級英雄片《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）本月14日上映前，《超狗神探》都會吸引家庭觀眾入場。

《完美伴侶》（Companion）香港上月28日上映，比美國提早3天，該片由《黑袍糾察隊》積奎爾（Jack Quaid）及《凶門惡煞》蘇菲戴卓爾（Sophie Thatcher）合演，故事以近年大熱的A.I人工智能機械人為題材，講述積奎爾租用伴侶機械人蘇菲，表面上是慰解寂寥，實際另有圖謀。上周五在美國上映，單日收402萬美元。據悉《完美伴侶》製作費僅1000萬美元，跟《超狗神探》同樣低廉，所以要收支平衡應該難度不高。據美媒報道，《完美伴侶》首周末3天料收1000萬美元或以上。至於上映7星期的動畫《獅子王：木法沙》上周五單日收130萬美元（約1014萬港元），位列季軍。

《哪吒2》內地賀歲檔抛離對手

內地票房方面，截至昨晚單日數字，首6位電影均在大年初一開畫，其中以動畫《哪吒之魔童鬧海》最突出，累計5天收超過31億人民幣（下同）；周潤發有份客串的《唐探1900》以18.16億緊隨其後。第3至5位順次為《封神第二部：戰火西岐》、動畫《熊出沒·重啟未來》及香港導演林超賢執導的動作戰爭片《蛟龍行動》。徐克執導、改編金庸名著的《射鵰英雄傳：俠之大者》則位列第6，累收5.43億。