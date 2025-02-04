大S離世震驚演藝圈 古仔：腦袋停頓 劉德華：願一路好走

【明報專訊】徐熙媛（大S）17歲加入演藝界，涉足工作由唱歌、綜藝、電視劇及電影等，人緣甚佳。她突然離世令朋友心痛，中港台藝人不乏曾跟大S合作過，古天樂（古仔）跟大S先後合作《保持通話》及《大內密探靈靈狗》，古仔聞大S死訊感震驚說：「好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！」

劉德華跟大S在《未來警察》合作，他向大S的家人慰問：「願一路好走，親人節哀！」

黃曉明：她如女俠般為我解圍

陳曉東20多年前跟大S合作《倩女幽魂》，他稱這樣失去了一個這麼好的朋友，太震驚難過了！跟大S合作《泡沫之夏》的黃曉明也在微博發文悼念，大S的死訊令他震驚、心痛、難以接受，他說：「她的善良，她的仗義，她如同女俠一般為我解圍，我一直都心懷感恩。聽說真正燦爛的靈魂不會被時間風化，就像陽光下的泡沫一直是彩色的。願她去往的彼岸，櫻花永遠不落，化作晚風與星辰相擁。她永遠是我心中勇敢堅強美麗的尹夏沫。」

黑人范范：我們的心都碎了

曾跟大S拍過拖的周渝民和藍正龍，前者透過經理人回覆台媒時，以雙手合十emoji表達悲傷之情；藍正龍經理人的手機則關機。陳建州（黑人）也曾是大S的舊愛，兩人分手也是朋友，大S跟黑人夫婦感情要好。范瑋琪（范范）聞噩耗後，在社交網貼出全黑背景，她與黑人同表示：「我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她！」大S好友賈永婕也在社交平台發文：「我好難過、好震驚，無法接受，捨不得妳。」

徐若瑄：善會繼續循環

林心如在限時動態寫道：「R.I.P，一路好走，永遠記得那美好的你。」徐若瑄也寫道：「親愛的R.I.P，善會繼續循環，愛永遠都在。」林志玲得知消息後非常震驚與難過，透過經理人回應稱：「願她在另一個世界安息，一路好走。」

張蘭：首要任務是安慰兩個孩子

汪小菲母親張蘭昨早上發放短片，寫上：「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路。」說是個人感受。有網民不滿她在前媳婦大S死訊傳出時為自己宣傳，留言痛斥，但也有網民挺張蘭，指汪小菲跟大S早已離婚，張蘭是過正常生活。

在爭議聲中，張蘭在抖音留言悼念，她說：「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！也請徐媽媽節哀！我和汪小菲作為孩子們的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。熙媛的離世，是我們共同的損失，對孩子來說更是沉重的打擊！我們現在首要的任務是安慰和保護兩個孩子，這是我們兩個共同的使命，也是共同的目標。再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」

娛樂組