【開箱】《殺手遊戲》 戴夫巴蒂斯塔只可開槍不宜談情

【明報專訊】荷李活動作指導或特技替身晉升導演的成功例子，由《殺神John Wick》系列的查德史達赫斯基（Chad Stahelski）到《特技狂人》大衛雷奇（David Leitch）比比皆是，新片《殺手遊戲》（The Killer's Game）導演J.J.派利（J.J. Perry）卻不在此列，去年9月在美國開畫，票房只收540萬美元（約4212萬港元），以製作費約3000萬美元（約2.34億港元）計算，怎樣才可封蝕門？影視串流平台提供最佳「錢途」，上月23日在Prime Video上架至今，仍然穩佔香港十大熱門排行榜三甲位置，反映捧場者眾，隨時宣布添食。

殺手患絕症聘人殺己

繼《銀河守護隊》後，大隻佬「達拉斯」戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）與「螳螂女」寶姬曼迪芙（Pom Klementieff）再度合作《殺手遊戲》，加上金像影帝賓京士利（Ben Kingsley）和《盜墓迷城》蘇菲亞寶堤拉（Sofia Boutella）助陣，演員陣容尚算可觀。故事由歐洲頂級職業殺手Joe（戴夫巴蒂斯塔飾）在歌劇院執行任務期間，邂逅舞者Maize（蘇菲亞寶堤拉飾）說起，正當他為找到真愛而決定金盆洗手之際，噩耗伴隨而來，長期受到頭痛困擾的他，證實罹患不治之症。與其坐以待斃，他寧可拜託經理人Zvi（賓京士利飾）代聘殺手把自己解決，然後偽造保險賠償轉交女友，好讓她以為自己死於意外，既可保住尊嚴，又能照顧女方生活，達成她在退休後開設舞蹈學校的心願，可謂一舉數得。

雖然Zvi拒絕接受委託，樂得答應者仍大有人在，早已視Joe為眼中釘的殺手集團話事人Antoinette（寶姬曼迪芙飾）正是其一，她在收取Joe巨額酬金後，同時派遣兩幫人馬出手，而他趁「死神」降臨前，先跟Maize分手，實行長痛不如短痛。正當Joe交代身後事，醫生突然來電，告知醫療報告出錯，原來他並沒患上絕症，可是「江湖格殺令」已經發出，他為自保必須阻止殺手得逞，面對一波又一波的明槍暗箭，他仍能冷靜處理，就算以寡敵眾也毫無懼色，直至最強殺手出現，連累Maize陷入危機，Joe終於忍無可忍，決定大開殺戒。

向經典動作電影致敬

《殺手遊戲》故事充滿黑色幽默，部分劇情更令人聯想起同類電影如《殺手列車》，然而前者無論角色造型抑或動作場面都來得更漫畫化，例如奉命狙擊Joe的韓國高陽幫殺手，一身七彩打扮便很「卡通」。導演亦刻意向經典動作片致敬，其中一名殺手穿著運動服、手執武士刀，令人聯想起《標殺令》的奧瑪花曼（Uma Thurman）；Joe與《轟天猛將》泰利古斯（Terry Crews）在教堂擎槍相向，則屬《喋血雙雄》的二次創作。

本片動作場面不斷，自從Joe得悉自己並非絕症病人，殺手卻接踵而至，他輕易把高陽幫和殺手兄弟逐一解決，過程充滿血腥暴力且痛快淋漓，相比導演前作《扮工獵人》有明顯進步；不得不讚的是電影剪接出色，例如戴夫巴蒂斯塔一邊拍拖、一邊出國執行任務，兩者影像交替，雖非獨創但流暢自然，令人看得很「爽」。

戴夫巴蒂斯塔飾演殺手，延續他在《銀河守護隊》系列的冷面笑匠路線，表現不過不失，最大致命傷是他跟蘇菲亞寶堤拉的談情戲欠缺火花，無論女方如何賣力，感覺都似泥牛入海，白白浪費演技；反觀寶姬曼迪芙繼《職業特工隊：死亡清算上集》後再演女殺手，一次癲過一次，表現生猛得多。截稿前為止，美國爛番茄網站綜合50篇影評文章，《殺手遊戲》得分只有不及格的46%，觀眾好感度卻錄得79%較佳反應，可見影評人嫌膚淺的商業片，往往才是大眾喜愛那杯茶。