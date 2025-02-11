【開箱】《外傷重症中心》春假熱播 朱智勳化身狂妄「醫神」

【明報專訊】韓國跟兩岸三地一樣，農曆新年設有公眾假期，今年「賀歲」韓片如權相佑主演《Hitman 2》、宋慧喬《驅魔黑修女》及D.O《不能說的秘密》票房成績一般，反而1月24日上架的影視串流平台Netflix醫療劇《外傷重症中心》，穩奪該平台的全球非英語節目收視冠軍，證明捧場者眾。

天才醫生建立團隊

改編自韓國網絡漫畫的《外傷重症中心》，講述三流醫科大學出身、擁有「神之手」美譽的白江赫（朱智勳飾），是個從不向現實妥協的天才外科專家，單憑肉眼已能看出患者傷勢，更能迅速制定醫療策略，把握救援的黃金時間。隨着他「空降」成為韓國大學醫院的外傷外科教授，決定重整院內有名無實的外傷重症小組，改造成為「零死者」的外傷重症中心。

白江赫家境並不理想，父母早逝，他為救急扶危，加入聯合國醫生，又於總部設於阿富汗的私人軍事服務公司「黑翼」擔任軍醫，短短一年多已掙得豐厚酬金及急救經驗。在韓國保健福祉部部長姜明熙（金善映飾）推薦下，他成為韓國大學醫院的外傷外科教授。雖有高官支持，卻是院內公敵，白江赫只好逐步建立自己團隊，首先搶走肛門專科醫生楊載源（秋英宇飾），並視對方為首席弟子，再拉攏麻醉科醫生朴敬遠（鄭宰光飾），加上外傷重症中心資深護理師千薔薇（賀營飾），組成最強的手術團隊。

角色花名「肛門」「黑道」

白江赫帶着團隊進出災難現場，為了搶救生命垂危的患者，不單在直升機上進行開腦手術，甚至不顧申報程序，為病人進行器官移植。他亦改變醫院的官僚作風，對於他尊敬又有才華的醫護人員，均以名字相稱，至於其他人則以「花名」對待，例如他的弟子楊載源被稱作「肛門」，千薔薇則是「黑道」，相當搞笑。

全劇8集的《外傷重症中心》包含緊張刺激的救援情節、男主角的身世之謎，以及主角之間的搞笑互動。看點雖多卻不亂，不拖拉也沒缺少應有敘事。劇集節奏明快，內容也不複雜，故事老少咸宜，即使做手術出現內臟特寫，也未至於令人嘔心。劇集還探討醫院的結構性問題，比起患者的生命，高層更關心醫院的財政狀况，例如直升機救援費用高昂，一度禁止白江赫使用，導致患者失救成為植物人，令人反思生命何價。

主角意屬玄彬孔劉

《外傷重症中心》選角值得一讚，朱智勳扮演狂妄且能幹的醫生，表現相當出色。韓媒曾經報道白江赫一角曾經意屬《愛的迫降》玄彬，亦傳《鬼怪》孔劉及《熱血司祭》金南佶接拍，最終因為原作者希望由朱智勳演出，結果一錘定音。除了朱智勳外，他跟拍檔如秋英宇及賀營的互動也很有趣，火花四濺。

劇集尾聲講到朱智勳成功爭取韓國大學醫院專用直升機，增加患者的生存機會，事實卻是他的目標更遠大，希望在韓國不同地區創辦外傷重症中心，又遇到值得栽培的年輕醫生，正好為開拍下季鋪路。韓媒引述原作者表示，早在2019年已出售版權，此劇直至2023年才開鏡，又指籌備初期已有計劃製作第2及3季。