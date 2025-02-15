【娛樂場】文凱婷新歌《曖昧博弈論》 情人節送祝福

【明報專訊】24歲文凱婷（Aeren）2021年參加無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》後加入樂壇，但以主持節目為主，年前推出首支個人單曲《十秒限時》。相隔兩年，Aeren在昨日情人節推出新歌《曖昧博弈論》，是輕快的電子舞曲風格，給樂迷新感覺。

珍惜出歌機會

距離上首單曲《十秒限時》已有兩年時間，Aeren感恩有這機會外，亦戰戰兢兢，她解釋：「這兩年我參與不同的幕前工作，深深感受到這個行業需要具備很多條件才有機會被關注，所以會不時反思自己到底是否準備好；但同時很珍惜有這個機會，希望可以好好把握。」新歌《曖昧博弈論》講述一段關係中最耐人尋味的階段，就是曖昧期，甚至引伸到時下年輕人的感情觀，愛情也許只是生命的一部分，有時候可以放輕鬆一點。Aeren用一句說話去形容：「相向奔赴之餘，亦有隨時離開的底氣。」她笑言這個講法很「渣女」，但她有個人見解，「因為一段健康的關係應該是互相吸引，認真看待但不是『戀愛腦』盲目投入，當中應該要有一種從容自在。亦如歌名所說，就像下棋一樣有來有往，順住對方的回應調整，這樣才是平衡、健康的關係」。

伙黃星綽拍MV

拍攝MV時，Aeren與黃星綽（細Hugo）有對手戲，她笑言自己變了怕醜妹，「因為配合今次歌曲的感覺，在MV裏面，我需要很有女人味，那些動靜我平時不會做的，加上要跟細Hugo近距離對望，所以有點兒怕醜，因為怕對方會有『上咗賊船』不自在的感覺，不過過程當中反而是細Hugo帶我專注在演出上，讓我很放鬆，多謝他大力carry！」

張惠雅（Regen）負責MV的舞步及動作指導，她讚Aeren學習能力很高，「因為今次想Aeren帶出一個新的形象，一個較成熟、更有女人味的感覺，雖然排練時間不多，都是現場開機拍攝前夾一夾，她就做到要求，非常叻女！」

張惠雅任舞步指導

Aeren新歌於情人節推出，應節之餘，她亦希望所有情侶都能擁有一段健康的感情關係，並且好好珍惜，她說：「如果有一段關係可以讓你感覺自在，能夠互相扶持走下去，但同時不會有過大的壓力，是一件幸福的事，所以希望透過歌曲為大家送上這份祝福。」