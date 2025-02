MIRROR成員生意頻觸礁 楊樂文咖啡店執笠 AK專心演藝工作 暫無意再做老闆

next

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生(AK)前晚出席動漫電影《機動戰士Gundam GQuuuuuuX-Beginning-》首映後,昨日再到商台宣傳新歌《Love Is On The Way》。MIRROR成員近年搞生意吸金,不過接連觸礁,繼AK分別與胞兄,以及隊友柳應廷、李駿傑合資的甜品店和串燒店結業,近日隊長楊樂文(Lokman)的咖啡店亦執笠。AK稱稍後會關心Lokman,透露隊友間很少談生意,自言在生意方面經驗少,暫時不考慮再投資做生意,專心手上工作。

記者:林祖傑

攝影:劉永銳

AK前晚到沙田出席《機動戰士 Gundam GQuuuuuuX-Beginning-》香港首映禮,動漫迷的他希望有機會唱動漫歌,笑言未試過宅到愛上動漫主角,不過會將主角的正能量和熱血座右銘記住,用於工作及日常生活。他小時候喜歡砌模型,長大後迷上買超合金,現在家中放滿不少收藏,多到屋企不夠擺,和朋友夾份租倉存放,不敢透露投資了多少錢買玩具,驚被媽媽及公司鬧。AK希望待時機成熟,儲多20年,可以開展覽給大家看,「古生(古天樂)啲精品都儲咗好耐,唔會以佢為目標,我儲玩具,佢儲道具·我們不同層次」。

AK預告推出個人專輯

AK準備投入排練舞台劇《SUCK樂園》,會先着手音樂工作,除推出今年首支個人單曲《Love Is On The Way》,亦要忙於籌備推出個人專輯,預告今年會破個人出歌數量,「可以話畀大家聽會多過4首。(向隊友陳卓賢邀歌?)今次沒有局限自己,正和監製收集不同種類和題材的作品」。陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)及邱傲然(Tiger)的MIRROR小組4月舉行兩場演唱會,AK與其他隊友的「夜粥小組」是否也會開騷?他笑言:「公司的行動其實不難預測,大家先全力支持他們,之後有消息再向大家公布。」

AK自爆包包面被笑似胖虎

AK早前憑ViuTV劇《打天下2》成民選視帝,感到非常驚訝和驚喜,稱全是製作團隊和歐錦棠的功勞,因拍攝時他正處於比較迷惘階段,多謝導演黃偉傑和隊友包容,令他完成件事。他又恭喜Ian提名金像獎最佳新演員,想跟對方行紅地氈。Lokman去年與朋友合資7位數在中環開設主題咖啡店宣布結業,AK稱未詢問詳情,待稍見到對方時送上關心,「我都試過做生意,平時與隊友少傾談生意話題,本身做生意經驗少,沒資格教人」。他表示暫時不考慮再投資開店,先專心工作。對於19歲時拍港台節目《手語隨想曲》舊片最近被翻出,AK笑稱包包面有豐富骨膠原,「當時被同學笑似胖虎,看到舊片都覺得那時比較肥,用數月時間減磅,瘋狂運動、跑步同節食」。

