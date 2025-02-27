MIRROR成員生意頻觸礁 楊樂文咖啡店執笠 AK專心演藝工作 暫無意再做老闆

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生（AK）前晚出席動漫電影《機動戰士Gundam GQuuuuuuX-Beginning-》首映後，昨日再到商台宣傳新歌《Love Is On The Way》。MIRROR成員近年搞生意吸金，不過接連觸礁，繼AK分別與胞兄，以及隊友柳應廷、李駿傑合資的甜品店和串燒店結業，近日隊長楊樂文（Lokman）的咖啡店亦執笠。AK稱稍後會關心Lokman，透露隊友間很少談生意，自言在生意方面經驗少，暫時不考慮再投資做生意，專心手上工作。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

AK前晚到沙田出席《機動戰士 Gundam GQuuuuuuX-Beginning-》香港首映禮，動漫迷的他希望有機會唱動漫歌，笑言未試過宅到愛上動漫主角，不過會將主角的正能量和熱血座右銘記住，用於工作及日常生活。他小時候喜歡砌模型，長大後迷上買超合金，現在家中放滿不少收藏，多到屋企不夠擺，和朋友夾份租倉存放，不敢透露投資了多少錢買玩具，驚被媽媽及公司鬧。AK希望待時機成熟，儲多20年，可以開展覽給大家看，「古生（古天樂）啲精品都儲咗好耐，唔會以佢為目標，我儲玩具，佢儲道具·我們不同層次」。

AK預告推出個人專輯

AK準備投入排練舞台劇《SUCK樂園》，會先着手音樂工作，除推出今年首支個人單曲《Love Is On The Way》，亦要忙於籌備推出個人專輯，預告今年會破個人出歌數量，「可以話畀大家聽會多過4首。（向隊友陳卓賢邀歌？）今次沒有局限自己，正和監製收集不同種類和題材的作品」。陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）的MIRROR小組4月舉行兩場演唱會，AK與其他隊友的「夜粥小組」是否也會開騷？他笑言：「公司的行動其實不難預測，大家先全力支持他們，之後有消息再向大家公布。」

AK自爆包包面被笑似胖虎

AK早前憑ViuTV劇《打天下2》成民選視帝，感到非常驚訝和驚喜，稱全是製作團隊和歐錦棠的功勞，因拍攝時他正處於比較迷惘階段，多謝導演黃偉傑和隊友包容，令他完成件事。他又恭喜Ian提名金像獎最佳新演員，想跟對方行紅地氈。Lokman去年與朋友合資7位數在中環開設主題咖啡店宣布結業，AK稱未詢問詳情，待稍見到對方時送上關心，「我都試過做生意，平時與隊友少傾談生意話題，本身做生意經驗少，沒資格教人」。他表示暫時不考慮再投資開店，先專心工作。對於19歲時拍港台節目《手語隨想曲》舊片最近被翻出，AK笑稱包包面有豐富骨膠原，「當時被同學笑似胖虎，看到舊片都覺得那時比較肥，用數月時間減磅，瘋狂運動、跑步同節食」。

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