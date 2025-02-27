【娛樂場】爾冬陞導演監製作品選映 重溫6部得獎電影

【明報專訊】出身演藝世家的爾冬陞，父親爾光是導演和製片人，母親紅薇是演員，同母異父兄長秦沛與姜大衛皆為演員。1975年中學畢業後加入邵氏，憑武俠片《三少爺的劍》、《多情劍客無情劍》中瀟灑的大俠形象走紅。他除演戲外，還對幕後感興趣，之後擔任導演、編劇及監製，在不同崗位發揮所長，曾給予不少新人機會。67歲爾冬陞入行半世紀，近10年任香港金像獎董事局主席，在電影界舉足輕重。

比起幕前演英雄人物，幕後的爾冬陞更關注社會的現實面，多部作品細膩刻劃城中的大小人物，生動地描繪了香港生活的精髓。MCL的K11 Art House於3月舉行「爾冬陞作品選映」，限時重映以下4部他執導電影和兩部監製作品，讓觀眾重溫那些年電影中的香港。

艷星舒淇轉型成實力派

1993年《新不了情》，劉青雲飾演消極倒楣樂手阿傑，戀上戰勝癌魔的生命鬥士阿敏（袁詠儀飾），阿傑被阿敏感染重拾對音樂的熱誠，此時阿敏舊病復發，造成阿傑永遠的遺憾。《新不了情》榮獲第13屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角（袁詠儀）、最佳男配角（秦沛）和最佳女配角（馮寶寶）6項大獎，2005年更獲香港電影金像獎協會選為「最佳華語片一百部」之一。

爾冬陞1996年與羅志良聯合執導《色情男女》，由張國榮（哥哥）、莫文蔚與舒淇主演，當年電影以三級上映震驚哥哥粉絲，不明偶像為何會接拍，看畢後才明不是一般賣弄色情的三級片，而是以黑色幽默手法，拍出香港電影工業實况。《色情男女》入圍第16屆香港電影金像獎8項提名，當中舒淇獲最佳新演員和女配角，成功由艷星轉型為實力派演員。

助張柏芝首封影后

爾冬陞在千禧年代，依然關注社會人與人互相扶持，以及充滿遺憾的友情和愛情。2000年他監製，羅志良執導《鎗王》，張國榮和方中信主演，集友情、愛情、動作及鬥智於一身，寫下心理犯罪電影新一頁。同樣由爾冬陞監製，許鞍華執導2002年《男人四十》，講述演中學老師的張學友與太太梅艷芳結婚多年，感情已淡，林嘉欣飾演的學生暗戀老師張學友，展開一段複雜的曖昧關係。此片榮獲第21屆香港電影金像獎最佳編劇，林嘉欣獲最佳新演員和女配角。

爾冬陞2003年執導張柏芝和劉青雲主演的《忘不了》，講述小慧（張柏芝飾）因坐同一條小巴線而認識了司機阿文（古天樂飾），二人在籌備婚禮期間，阿文突然遇上車禍去世，留下與前妻所生的兒子樂樂。小慧不理家人反對，負上養育樂樂責任，當上小巴司機。大輝（劉青雲飾）目睹阿文車禍，對小慧產生同情並支持她，漸生愛意，然而小慧始終無法忘記阿文。張柏芝憑此片首封金像影后。2004年，爾冬陞再和張柏芝合作《旺角黑夜》，講述由來港尋失蹤女友的大陸殺手（吳彥祖飾），與張柏芝演的妓女誤打誤撞，展開在旺角亡命24小時之旅，並剖開這五光十色、龍蛇混雜的社區，人與人之間交錯複雜的生態。爾冬陞憑此片獲第24屆香港電影金像獎最佳導演和編劇。