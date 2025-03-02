方大同抗頑疾5年病逝 終年41歲 告別信：以雅致得體態度走完生命之路

【明報專訊】音樂才子方大同上月21日病逝，終年41歲。他的唱片公司昨日在社交平台公布死訊，表示方大同過去5年以積極態度面對頑疾，在2月21日早晨平靜安詳離世，前往生命旅程另一個領域，繼續夢想及使命，噩耗震驚華語樂壇。家屬昨日低調為方大同舉行悼念儀式，給親友的悼念卡印有方大同的告別信，他表示面對疾病和人生種種挑戰，依然充滿創造的意境和滿懷的夢想，認為應該以雅致得體的態度去走完生命之路。

娛樂組

方大同成立的音樂文化公司「賦音樂FU MUSIC」昨日在社交平台發聲明，透露方大同離世噩耗：「以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。」

2月21日早晨安詳離世 非美國病逝

日前有網民在社交平台發文表示一名40多歲的音樂才子不幸於美國病逝，因此引起網民猜測所指是否方大同？FU MUSIC否認方大同在美國病逝的傳聞，不明白為何網上會有這樣的傳言出現。

傳離世前肺部嚴重纖維化

唱片公司未有透露方大同的死因，網上傳他患癌症。又有網民稱方大同在養和醫院病逝，離世前肺部嚴重纖維化。據台灣傳媒報道，方大同的公司強調逝者已逝，方大同過去一直很低調，希望就以這樣的方式讓他離開。

家屬昨低調辦喪禮 親友獲發告別信

家屬昨日低調為方大同舉辦悼念儀式，參與的親友獲發一張印有方大同中英文告別信的悼念卡。方大同在信中表示︰「時間不等人，隨着年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。《夢想家》（The Dreamer）這個名字象徵着，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裏，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。祝你在未來的日子裏，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」

去年7月留言稱走上康復之路

方大同自2022年4月於社交平台宣傳新歌《清楚點》後便「消失」，未再更新社交網及露面。相隔逾兩年，去年7月他41歲生日當天更新社交網寫道：「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！我終於從抱恙的日子走上了康復之路。這悠長的歷程給予我的感悟與啓發，為大家譜寫了一張新專輯《夢想家 The Dreamer》將在10月推出。接下來的一年，就先透過音樂和大家在空氣中見面！」他當時未有提及患什麼病。隨後9月拍片在網上分享近况，但過去大半年只在網上露面，見他消瘦了不少，精神尚可，惟始終未有公開露面。他最近一次在社交平台發文是上月13日，上載一張綠色的照片，見他比之前更瘦，用手托着頭，看起來精神不太好。方大同當時以英文寫道︰「在此向大家送上遲來的農曆新年祝福！祝大家身體健康，財源廣進！在YouTube上看看導演為《那沙漠裡的水Oasis》所拍的最新MV！非常感謝你想出各種有趣的小點子和細節，創造出如此可愛的影片。」

受訪稱患病影響呼吸機能

方大同去年宣傳新專輯曾接受樂評人訪問，談到突然消失原因，他表示2021年初開始病，然後新冠病毒來了，他病了很久，於是放下公司很多事。他對於新專輯中的嗓音跟以前不同，坦言跟病有一些關係，還有年紀大。不過他指那個病不是真的影響他的聲音，而是影響他呼吸方面的機能。方大同當時形容《夢想家 The Dreamer》是「病態」專輯，是在疾病的各個階段錄製，是一種挑戰。當時有說大部分歌曲，是他在餐桌上以手持咪高峰的形式錄製。