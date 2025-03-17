張東健盼與謝霆鋒張柏芝再合作 木村光希睇完《城寨》想拍港產動作片

【明報專訊】韓國男神張東健、日本男星木村拓哉女兒木村光希和彭于晏昨日出席在港舉行的第18屆亞洲電影大獎，榮獲卓越亞洲電影人大獎的張東健表示從影逾30年一直做好本分，獎項是動力，透露想與謝霆鋒和張柏芝再合作，又盼與影帝梁朝偉結片緣。木村光希獲亞洲飛躍演員獎，表示有興趣拍港產片，看《九龍城寨之圍城》後想拍動作電影。憑電影《狗陣》獲提名最佳男主角的彭于晏，因此片收養了3隻狗，令他的世界及價值觀改變。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

張東健相隔10年再來港，感謝大家歡迎，很高興獲卓越亞洲電影人大獎，表示從影逾30年一直做好本分，獎項是動力，會繼續做好演員工作。問他若再拍華語電影，希望與哪名演員合作？張東健與張柏芝和謝霆鋒合演2005年上映的《無極》，表示想與二人再合作，也希望與影帝梁朝偉結片緣。

張東健帶兒子入戲院看主演舊作

張東健稱港產片對他影響深遠，人生首次入戲院，爸爸帶他看成龍的《醉拳》，印象深刻。高中時，港產黑幫電影很盛行，也對他很大影響，透露去年韓國重映其舊片《太極旗飄揚：生死有情》，他帶讀中學的兒子入戲院看，笑稱：「他首次到戲院看我的作品，之後看我的眼神變得不一樣。」他曾在家播放跟太太高素榮合演的《戀風戀歌》給兒子看，「一齊睇，自己都覺得好尷尬」。他早前到泰國參演的《熱帶夜》正做後期製作，預計暑假上映，下半年或會嘗試不同類型的新作品。

木村光希願為角色剃光頭

木村光希獲亞洲飛躍演員獎感開心和榮幸，稱獎項給她更多力量在電影方面發展，透露最近看了《九龍城寨之圍城》，好喜歡片中的動作戲，若有機會想拍香港電影，以及嘗試拍動作片，願意接受動作訓練，「看過很多楊紫瓊電影，對我影響很深，稍後有工作和香港製作公司有關」。

木村光希主演日版電影《女神降臨》，飾演醜女，會否擔心被拿來跟同名韓劇女主角文佳煐比較？她說：「知道《女神降臨》漫畫有很多粉絲，會有壓力，亦知拍過韓劇，但我拍的是電影，有所不同，會以別的方式呈現。」她早前參演英國電影《Tornado》，有不少動作場面，木村光希透露拍攝前兩個月接受劍道訓練，自爆在家拿木棍和鐵通練習，練到手臂變粗，「拍攝時戴不上長手套，有點驚訝，不過變得強壯，我沒有問題，要為角色剃光頭也不介意」。 她承認易有負面情緒，覺得和家人相處很重要，除靠家人減工作壓力，亦會靠深吸呼和放狗減壓，又表示每次來港看夜景都好感動，最愛飲廿四味和食龜苓膏，很喜歡漢方中藥味道，還可以買給家人做手信。

彭于晏主演電影《狗陣》早前獲第77屆康城影展一種注目單元最佳影片，戲中狗演員「小辛」獲狗狗金棕櫚評審團大獎。他憑《狗陣》入圍角逐亞洲電影大獎最佳男主角，受訪時透露因不修邊幅造型得到角色，「因新冠疫情期間，三四個月沒出門，視像試鏡，製作人覺得很有意思，平時我只在工作時打扮，導演是先定狗再定我，狗才是主角」。

彭于晏因拍《狗陣》領養了3隻狗，「本身我對狗毛過敏，但對戲中狗狗的毛沒問題，拍完收養了電影其中3隻狗，是我與家人最大的禮物，令家庭相處更融洽，改變我的世界和價值觀，對生命有新體會。不會介意我紅不紅或掙多少錢，也不在乎我的過去，令我覺得生活很愜意，甚至不想開工」。

彭于晏誓與影帝對手「集郵」

彭于晏透露與家人想過開流浪狗收容中心，不過還是先照顧好家中3愛犬，笑稱愛犬已參加過康城影展並得獎成「影后」，今次來港不與牠同行，「狗狗已去到巔峰，我問牠陪不陪我來，回應是叫我自己去」。他表示在頒獎禮會主動與影帝對手許冠文和崔岷植合照，早前與古天樂合演新戲，還參演了一套內地犯罪喜劇，新一年想有新嘗試，盼有機會拍古代文明、實驗人體或狗題材的紀錄片，他笑道：「畢竟愛犬攞過獎，在歐洲好紅，我可以當經理人。」

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