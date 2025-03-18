【開箱】《奧勒謀殺案》 白色世界的黑色悲劇

【明報專訊】瑞典懸疑劇《奧勒謀殺案》（The Åre Murders）2月6日在影視串流平台Netflix上架，蟬聯非英語節目收視榜首，並連續4周佔據三甲位置，叫座之餘亦叫好，「爛番茄」影評網站給予83%高分。劇集改編自瑞典作家Viveca Stens的推理小說，故事講述斯德哥爾摩女警Hanna接受內部調查期間，到瑞典滑雪勝地奧勒散心，剛巧當地接連發生案件，她主動要求參與調查工作，與當地刑警Daniel一起偵破謎團。

死者身邊人可疑

《奧勒謀殺案》全劇共分5集，前3集收錄短篇《雪藏》，最後兩集是另一故事《影藏》。前者發生在瑞典傳統節日、12月13日「聖露西亞節」當晚，少女Amanda參加派對後失聯，翌日母親報案，當地警方聯同失蹤人口協會義工一起上山搜索。來自斯德哥爾摩的女警Hanna原本到奧勒度假，得悉案件發生，主動要求協助，跟當地刑警Daniel組成臨時拍檔。

他倆發現Amanda身邊人都有嫌疑，例如男友Viktor曾因毆打前度而遭處分，她的老師Lasse似乎跟女學生Ebba有不可告人的秘密；另外，同時為Amanda和Hanna清潔家居的鐘點女傭Yiva，忽然遭清潔公司負責人Bosse持槍闖入宿舍，幸好Hanna把他趕走，並揭發Bosse同時經營人口販賣的黑市生意。警方必須爭取時間，趕在冰天雪地搶救Amanda，直至屍體被發現「坐」在登山吊車上，驗屍結果證明她已死去24小時，頸部有明顯傷痕，兇手身分亦呼之欲出。

每人心中藏秘密

《影藏》屬於兩集完的短篇故事，由奧勒聞名的「自殺橋」下發現人體殘肢說起，Daniel與Hanna接報到場，乍見死者Johan已遭肢解，屍骸散落冰湖各處；另一方面，其妻Marion亦因丈夫失聯而報警，驚聞死訊後，與兒子Leo悲慟不已。警方調查發現，Johan生前與友人Linus合資經營戶外體育中心，可是生意欠佳，需向銀行借貸周轉。另一方面，Johan無論在公在私都跟牧師Ole有過節，Hanna揭發後者是家暴慣犯，認為Ole行兇動機相當明顯，可惜事與願違，真相更令人難過。

《奧勒謀殺案》改編自北歐黑色小說（Nordic Noir），特色之一是案件發生在漫天風雪、一片白茫茫的荒野，畫面充滿孤寂，案情令人心寒，不禁令人聯想起同類經典如《龍紋身的女孩》系列。新劇幾乎每個主要角色都心懷秘密，例如Amanda父親Harald因與公司女助手Mira「車震」而錯失女兒來電，導致後者獨自回家途中遇害，他怕東窗事發導致家變，只能獨自愧疚；Hanna涉嫌騷擾同袍而遭警方內部調查，她理應向Daniel坦白，卻因種種原因而噤聲。這些秘密未必跟案情有直接關連，但間接令當事人捲入悲劇漩渦，令人徒呼奈何。

曖昧關係添餘韻

劇中描寫主角Daniel與Hanna的曖昧關係亦很有趣，前者已有女友和孩子，卻經常為工作和育兒問題而產生摩擦；後者同樣沉迷工作，導致性格愈益孤僻，直至在異地邂逅「型警」Daniel，眼神早已流露仰慕之情，結局前終於按捺不住，幸好男方臨崖勒馬，令到這段感情點到即止，雖然有情人未能成眷屬，反而更覺餘韻。