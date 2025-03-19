轉戰幕後 老公彭順當軍師 「鬼后」李心潔恨再拍港產片

【明報專訊】李心潔、王禮霖繼電影《富都青年》，再次共同監製《黑潮》，池家慶執導，盼藉此片助馬來西亞電影走向國際。李心潔稱老公彭順絕對是她轉戰幕後的最大支持，強調不是完全轉型做幕後，有機遇仍會當演員，希望再次參演港產片。《黑潮》入圍電影業辦公室項目市場（HKIFF Industry Project Market）其中一個重要項目香港亞洲電影投資會（HAF）發展中電影計劃（IDP），李心潔、王禮霖和池家慶連日在會展舉行的香港國際影視展忙於向世界各地的投資者與電影人推介《黑潮》。

導演池家慶透露新片故事啟發於所住的漁村真人真事，事件主人翁是他的表哥和女鄰居，他們背後的真正故事不為人知，他卻十分了解，數年前女鄰居離世，令他非常傷心，萌生透過故事記錄對方美麗的笑容，「所以開始動筆去寫，故事就是從這個笑容開始」。王禮霖透露預計製作費約800萬港元，將於馬來西亞拍攝，李心潔承認與王禮霖再合作，原因之一是《富都青年》的成功，加上自己的弱點是於市場、行政和規劃整部電影，對方有10年監製經驗。

馬拉新晉導演勇於不跟市場需要

李心潔認為《黑潮》能入圍是個好開始，因馬來西亞電影在本土市場較細，外地市場亦未必熟悉，盼藉此機會接觸更多不同國家的投資者和電影人，目標將馬來西亞電影推廣到更多地方，「當日拍《富都青年》也希望達到這效果，的確成功鼓勵到一些馬來西亞華語電影的可能，聽到很多地方市道不好的狀况，反而馬來西亞華語賀歲片好勁，如果大家有注意，前幾年馬來西亞出了一批新的男女導演，拍了一些很好的作品，余修善更於康城影展獲獎，還有我的師弟張吉安，我都好開心，因為一班新導演很大膽去做自己想做的題材，做出自己風格，不是跟市場需要，在國際上又得到一些肯定。」對於香港電影市道差，她認為馬來西亞電影和香港電影不可做比較。

李心潔承認一心不能二用

李心潔表示不會身兼監製和演員工作，只能二選一，專心監製就不會做幕前，「因演員要保持最好的狀態上鏡，尤其這類角色很沉重，要兼任監製就處理不到，已定了由《富都青年》演弟弟的陳澤耀當男主角，女主角會在不同地方物色」。問經常擔任幕後工作，可有請教老公彭順意見？她說：「我做幕後，他一定是個很重要的支持者，如果我有壓力或不明白的地方，會第一個問他，他的確非常有經驗，且全力支持我，這個好重要。」

為何不找老公當聯合監製？李心潔尷尬笑道：「馬來西亞電影，馬來西亞監製當然會更熟悉當地的故事。」她稱不會只做幕後，幕前才是主業，只要有好劇本和時機，每一方面都會做，經常會想到不知何時有機會再拍香港電影。李心潔說：「我拍得最多的是港產片，到現在仍有人叫我『鬼后』，不過都要講時機，無論做幕前或幕後，歡迎大家找我。」

記者：林祖傑

場地提供：Ying'nFlo,Wesley Admiralty,Hong Kong