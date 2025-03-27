「音樂女神」海兒不介意身材成焦點 想挑戰扮嘢搞笑 朝多元化藝人進發

【明報專訊】28歲女高音海兒擔任無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》評審後知名度大增，最初曾被質疑未夠資格，近期再回歸任評審，表現獲網民正評。樣貌標致又身材好的她不時在社交網貼性感相，被封「音樂女神」，海兒不介意衣著身材成焦點，最緊要靚，自爆曾因貪靚茹素減肥致脫髮。她雖貴為「女神」，不過性格貪玩，有興趣挑戰真人騷上天下海做任務，甚至扮嘢搞笑都願意，期待成為多元化藝人。

記者：林蘊兒

海兒在《中年好聲音3》海選面試時首亮相評審席，28歲的她比所有參賽者還年輕，更是節目最年輕評審，令觀眾對她的神秘背景和履歷感興趣。海兒全名陳海兒，3歲開始學鋼琴，10歲接觸聲樂，兩者均考獲8級優異成績，修畢香港演藝學院聲樂系學士課程後，到英國倫敦皇家音樂學院深造讀碩士，是擁有專業表演資格的女高音歌唱家，加上樣貌標致，獲網民封「音樂女神」。

張敬軒穿針引線成英皇藝人

海兒去年簽約英皇娛樂成為藝人，有賴前輩張敬軒穿針引線，介紹加盟。她視張敬軒為學習榜樣，希望與對方有合唱機會。海兒解釋簽約因由，「臨畢業，曾考慮是否應該留在歐洲發展碰運氣，要成為歌劇女主角，需經導演從2000人中揀選1個，還要受國籍、比例分配、唱功技巧等其他因素影響，突圍而出極度艱難，而且唱歌劇的事業發展出路比較局限，於是決定回港發展」。

海兒最初任《中年3》評審時，因未有發布任何個人作品，亦沒有參與大型公開表演，觀眾對她感陌生，被質疑未夠資格，其實她有開班教唱歌，「加入演藝行業日子尚短，還是新人，好多地方仍要努力學習。最緊要做好自己本分，非常珍惜每個工作機會」。

擺脫「歌劇式」演繹唱流行曲

海兒在英國進修聲樂期間，累積不少舞台經驗，強項演繹歌劇，懂唱意大利文、法文、德文、西班牙文和俄語，廣東歌對她來說反而最大挑戰。海兒認為唱廣東歌與歌劇，無論是唱腔、風格和語言均截然不同，要擺脫「歌劇式」演繹，需要慢慢調校，「唱opera有少少似練氣功，習慣可隨意操控聲線的厚薄和音域，我鍾意唱R&B和爵士類型音樂，例如周璇《夜上海》。唱流行曲講求聲線獨特和辨認度，最好讓人一聽便認得，要努力找出適合自己的『流行聲音』」。

海兒不時在社交網分享工作和生活日常照片，Instagram追蹤人數逾76萬，身材樣貌與衣著打扮成網民討論焦點，她稱不介意，認為每個人看事物有不同觀點，舉例一些韓國女團、外國歌手如Taylor Swift、Mariah Carey的衣著，性感與否屬見仁見智。

靠健康飲食運動搣甩15磅

海兒唱opera時會穿華麗宮廷服，間中性感，笑稱最緊要靚，承認貪靚，對個人儀容、衣著和身形管理有要求，「在英國讀書時，為減肥曾茹素一年，結果營養不均衡致狂甩頭髮。之後學會健康飲食，做帶氧運動，減走15磅，現時體重維持約113磅」。身兼歌手、網紅和歌唱導師的海兒表示有興趣挑戰拍綜藝真人騷，自言性格貪玩，不介意挑戰上天下海的任務，甚至扮嘢搞笑都願意嘗試，期待成為多元化藝人。

拒收只求考升級試學生

身為歌唱導師的海兒教學有自己一套，學生年齡由幾歲至80多歲，寄望學生能享受唱歌樂趣，上堂時不會嚴厲責罵、不強迫練歌或要求過高，「有學生是退休人士，學唱歌純為興趣，要他們唱得舒服開心才能投入，完全沒有壓力。如果有家長只想催谷子女考好升級試，方便將來面試升名校，我會拒絕收生。其中一名10多歲小妹妹學生，很喜歡唱K-pop，除教她唱古典音樂，我們一起學韓文，還試跳唱韓國NewJeans（NJZ）《Super Shy》。唱韓文快歌有一定難度，但好開心與學生交流，一齊進步」。

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