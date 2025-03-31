《中年3》決賽移師啟德體藝館 李金凱陳芷盈臨近出戰嗌緊張

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》14強參賽者昨日到商場出席見面會，各有粉絲撐場造勢，當中大熱張與辰粉絲人數最多，師兄黃劍文與師姐龍婷到場打氣。無綫高級經理（非戲劇製作）暨《中年3》節目監製吳國華宣布，5月11日決賽登峯之戰首次衝出電視城錄影廠，假啟德體藝館舉行，預計容納約7000名觀眾。

失去雙臂的「生命鬥士」李金凱承認打入14強心情緊張又興奮，盡量保持平常心，以免阻礙發揮，盼做到最好回報粉絲支持。陳芷盈對決賽臨近有少許緊張，提醒自己要保持輕鬆狀態，擔心一緊張會失誤忘記歌詞。她早前透露父親入院，要頻撲照顧對方，沒太多時間練習，現在爸爸已出院，可以有多些時間揀歌，盼歌聲能感動大家。問到有什麼殺手鐧？陳芷盈說：「會挑戰未試過的，要閉關練習，最愛吃零食和麻辣火鍋，為參賽戒吃數月。」她爆李金凱同樣嗜辣，兩人決定賽後無論輸贏都相約其他參賽者食火鍋大吃一餐。

劉曉昆謝師姐龍婷指點

龍婷在「助力賽」與劉曉昆合唱，二人外形、聲線、曲風相似，被網民形容似姊妹。龍婷知道劉曉昆之前唱慘情歌，為帶來開心感覺，挑選較輕快可跳舞的合唱歌。劉曉昆承認有壓力，自知輸蝕在咬字未夠清晰，感激師姐幫忙改善發音，「對於決賽移師啟德體藝館舉行感期待，勝出信心不算大，每名對手都好強，我沒有太多舞台經驗，能夠參賽已好開心，多謝龍婷指點，我是『龍粉』」。龍婷約定賽後與師妹一齊jam歌。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com