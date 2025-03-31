【開箱】《摘星廚神．巴黎夢》欠驚喜 木村拓哉獨撐大局

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演電影《摘星廚神．巴黎夢》去年底在日本上映，截至3月初當地累計279萬入場人次，進帳40億日圓（約2億港元），勝過木村伙拍《前男友的遺書》綾瀨遙合演的古裝片《The Legend & Butterfly》，後者僅收24.7億日圓（約1.2億港元）。《摘》片票房不錯，但敘事力不足，下廚場面也沒有驚喜，木村成為全片最大賣點。

名廚小林圭擔任顧問

《摘星廚神．巴黎夢》原為日本TBS電視台劇集《摘星廚神》，2019年播出時收視報捷，全劇平均12.9%，最高16.4%。會開拍電影版，因《摘》劇結束時，木村拓哉與台前幕後均表示「希望有續集」，當時木村已有「巴黎三星餐廳」的故事概念。其後法國餐廳KEI的日本名廚小林圭2020年拿下法國米芝蓮三星，木村深信續集應以巴黎和日本名廚為骨幹，可惜受新冠疫情影響，開拍計劃延後。其實電影上映前，TBS推出了特備劇《摘星廚神 東京特別篇》造勢，香港觀眾可以在影視串流平台myTV SUPER或Max收看《摘星廚神》。

《摘星廚神．巴黎夢》講述名廚尾花夏樹（木村拓哉飾）主理的Grand Maison Tokyo餐廳在日本獲得米芝蓮三星後，與副廚早見倫子（鈴木京香飾）決定遠赴巴黎開分店，尾花下定決心要成為首名在法國拿到米芝蓮三星的日本廚師。然而名廚雲集的巴黎，他的餐廳只拿到兩星，若要再升一級，除了要拿到上乘食材，也要找到餐廳特色。尾花在一場盛大晚宴中失誤，餐廳面臨倒閉危機，尾花與廚房內外的同事亦出現分歧及爭執。尾花與昔日的師父約定，若下次米芝蓮評選中未能得到三星便會離開法國，他最後能否達成夢想？

電影版故事概念來自木村拓哉，且是描述日本名廚在巴黎拿下米芝蓮三星，也像是名廚小林圭的個人經歷。事實上，過去5年在巴黎唯一亞洲人主理的「三星」餐廳只有KEI。小林圭擔任此片顧問，分享了在巴黎當三星大廚的心得，並監督戲中所有菜餚。小林圭表示，「要獲得三星其實很簡單：讓每名顧客覺得在我們餐廳用餐是一生中最快樂時光。我們認為應該讓每個人得到同樣快樂，無論是常客，第一次來訪，還是米芝蓮評審員」。這概念亦放在片中，尾花最後炮製的盛宴，就是努力為每名食客帶來快樂。

戲中提到外國廚師要在巴黎開店，必須買一個商業特許權，也要與食材商建立良好關係，獲得他們信任，才會把最好食材留給大廚；尾花因沒有頂級鮮肉、海鮮及蔬菜而感到氣憤。非法籍廚師在巴黎似乎受到歧視，還有一幕尾花為了購買頂級魚子醬，拜訪生產商，對方雖然喜歡尾花的菜式，但怕得罪其他客戶而無法向尾花出售最高級魚子醬。「歧視」幾乎貫穿全片，然而化解方法卻沒有詳述，只輕輕帶過，有點可惜。

香港版本少5分鐘內容

戲中另一主線是尾花身為主廚，對廚藝、味覺和品味有絕對自信，為人卻難以相處，對同事苛刻，不願聽別人意見。由於餐廳只拿下兩星，他因此十分焦慮。木村演繹角色的低潮期表現較好，到電影尾聲描述尾花從人生低谷反彈，就拍得不夠仔細，未能突顯角色的心情轉變。

電影以法國餐廳為主題，烹調過程卻不多，只展現製成品。戲中呈現多道精美菜式，例如赤紫蘇沙冰、韓式生扇貝、稻草煙熏龍蝦、柚子雪葩配廿四個月熟成甘地芝士等，可惜只看到食物華麗一面，觀眾感受不了到底有幾好味、製作過程的心機等；相反早前上映的《孤獨的美食家》，更能讓觀眾感覺到食物的「味道」。

此片包含元素太多，既要描述主廚與其他角色的分歧與關係，也要描述日本廚師在巴黎受到歧視，還要創作米芝蓮三星美食，導致各部分敘事不足，讓人感覺木村拓哉就是電影賣點，其他角色只屬陪襯。其實扮演甜品師Rick Yuen的韓星澤演戲分不少，表現也不俗。另外，香港上映的《摘星廚神．巴黎夢》比日本版少了5分鐘內容，原來電影分「日本」和「國際」兩版本，香港上映的「國際版」，少了玉森裕太、吉谷彩子、寬一郎、中村杏等演員在日本幫尾花蒐羅食材的戲分。

上映日期：3月27日