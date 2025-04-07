鄧小巧開騷曬舞技打側手翻 稱目標登紅館出絕招耍雜技

【明報專訊】鄧小巧相隔6年再開個人騷，一連兩場《I'm here Live 2025》音樂會前晚假旺角麥花臣場館開鑼，外籍丈夫白先生、英皇娛樂老闆楊受成、李幸倪、泳兒、許廷鏗和陳蕾捧場。鄧小巧甫開場獻唱多首歌後，情緒洶湧眼濕濕，之後大跳性感舞步兼表演打側手翻，炒熱全場氣氛。她稱人要向高處望，若有機會開紅館騷，將出盡絕招耍雜技，如吊威也、跳火圈和一字馬。

記者：林蘊兒

鄧小巧甫出場一口氣連唱多首歌，接着換上全白裝束披上頭紗演繹《白髮齊眉》、《重陽》、《原罪》等，唱畢忍不住用紙巾拭淚，觀眾報以掌聲和歡呼聲鼓勵，她說：「6年喇，有沒有人2019年出現過，到2025年今（前）晚都在呢？」台下有觀眾大叫「你好靚呀！」小巧用英文向台下的丈夫翻譯，笑言另一半不懂中文，要他坐足全晚，聽不明她的歌都幾慘，又解釋本來一心想跟大家打招呼，沒想到情緒變洶湧才眼濕濕。

笑稱英皇擁最多識打側手翻歌手

鄧小巧獻唱快歌前，呼籲全場觀眾起立一齊跳舞，她擺出扭腰動作和誘人甫士，展露性感一面。她開騷前曾預告送大家驚喜，「找數」表演打側手翻，歌迷尖叫兼大力拍掌，自言已有一段時間沒有跳舞，然後望向台下老闆楊受成笑說：「據非正式統計，英皇娛樂擁有最多識打側手翻的歌手，可能要識打先可以簽約這間公司，講笑吧，希望大家看得開心。」

演唱會尾段，鄧小巧說有感社會愈來愈不開心，似形成對立局面，想藉這幾年儲落的歌曲療癒大眾，盼聽完後不再對世界心懷恨意，人就可以覺得安心自在和舒服。安歌環節，鄧小巧唱《將沙拋給一片海》和《雲吞》前，有觀眾提議唱《半杯水》，她承諾：「上紅館我就會『找數』，絕招要留給勁的地方用。」

老公特訓 日行一萬步助減磅

鄧小巧騷後受訪，透露自小在學校跳繩，有練開側手翻動作，有肌肉記憶，加上拍《四大發明》MV也有翻筋斗，側手翻則未公開做過，趁開騷娛樂大家。鄧小巧與同公司的Twins一樣表演側手翻，她無意比較，感激公司老闆、歌手同事和多名好友撐場，提到丈夫即甜笑說：「老公幫我減肥，輕了幾公斤，陪行山又逼我每日行1萬步，又要食好多維他命丸。」

鄧小巧在台上跳舞時搔首弄姿玩性感，她稱當初在家自行練習時，被丈夫望着感覺勁尷尬，不敢在他面前跳，需要閉門練習。在台上稱要進軍紅館，鄧小巧解釋人要向高處望，若真的登上紅館，會施展渾身解數，笑言：「表演耍雜技，如吊威也、做一字馬和拱橋，甚至跳火圈都可以一試。」