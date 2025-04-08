《苦盡柑來》朴寶劍IU爭視帝后 百想藝術大獎公布提名 《哈爾濱》《戀愛大都會》角逐最佳電影

朴寶劍與IU合演韓劇《苦盡柑來遇見你》獲得今屆最多8項提名，他倆分別角逐最佳男女主角。

【明報專訊】有韓國「金球獎」之稱的第61屆百想藝術大獎下月5日舉行頒獎禮，昨日公布入圍名單，影視串流平台Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》角逐最佳劇集、導演、劇本、男女主角及配角等合共8項提名，數目為今屆之冠，朴寶劍與IU將會跟《外傷重症中心》朱智勳、《背著善宰跑》邊佑錫、《無聲蛙鳴》高旻示及《正年》金泰梨等爭奪視帝視后寶座；電影部門方面，《戀愛大都會》、《左輪殺姬》、《豆腐家之味》、《戰，亂》及《哈爾濱》入圍最佳電影，後者主角玄彬角逐影帝，宋慧喬亦憑《驅魔黑修女》問鼎最佳女主角。

文：蘇珮欣

百想藝術大獎旨在表揚韓國電影及電視佳作，今屆大會把「電視部門」改名「廣播部門」，入圍節目涵蓋免費電視、串流平台及YouTube頻道。在昨日公布的入圍名單，《背著善宰跑》、《玉氏夫人傳》、《如此親密的背叛者》、《外傷重症中心》及《苦盡柑來遇見你》一同角逐最佳韓劇，後者以8項提名領先，《如此親密的背叛者》則以6項緊隨其後。

朴海俊被指滄海遺珠

候選最佳男主角分別是《苦盡柑來遇見你》朴寶劍、《背著善宰跑》邊佑錫、《或好或壞的東載》李浚赫、《外傷重症中心》朱智勳及《如此親密的背叛者》韓石圭，當中邊佑錫及李浚赫更是首度角逐視帝，朴寶劍、朱智勳與韓石圭雖曾獲得提名，但未嘗稱帝滋味。名單公布後，《苦》劇飾演朴寶劍中年時代的朴海俊未獲提名，網民視為滄海遺珠。

提名視后的《無聲蛙鳴》高旻示、《正年》金泰梨、《背著善宰跑》金惠允、《好搭檔》張娜拉及《苦盡柑來遇見你》IU，後者一人分飾母女兩角，難度相當高；高旻示在《無》劇扮演瘋狂殺人犯，金泰梨為演名伶苦練3年，均被視為大熱。至於金惠允深受粉絲喜愛，張娜拉去年已憑《好》劇拿下SBS演技大獎，賽果實在難料。

宋慧喬金高銀爭影后

電影部門方面，《戀愛大都會》、《左輪殺姬》、《豆腐家之味》、《戰，亂》及《哈爾濱》角逐最佳電影，其中《左》、《豆》及《哈》片各得5項提名領先。候選影帝包括《晨謐之境》尹柱相、《勝負》李秉憲、《沒有美色殺人狂》李熙俊、《男航女機師》趙正錫及《哈爾濱》玄彬，5人都是實力派，競爭相當激烈。

影后之爭同樣白熱化，《驅魔黑修女》宋慧喬、《戀愛大都會》金高銀、《左輪殺姬》全度妍、《私密背叛》金錦順及《破．鏡．慾》趙汝貞各有捧場客，喬妹相隔10年重返韓國影壇即獲提名，不過對手強勁，金高銀去年憑驚慄片《破墓》封后，今屆改以愛情片入圍，有望蟬聯最佳女主角，到底獎項誰屬，下月5日在首爾COEX舉行頒獎典禮自有分曉。