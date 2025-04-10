盧瀚霆拍戲期望被杜琪峯鬧 未收復工通知 預留檔期隨時埋位

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）主演杜琪峯執導的電影以「希望」為主題，杜琪峯近日接受外國傳媒訪問，表示該片過去3年只斷斷續續拍了10日戲便停工至今，原因是他無感覺，不知如何拍下去，唯有等一等，希望未來3個月完成。Anson Lo昨日出席活動，表示未收到復工通知，已預留檔期隨時埋位，透露之前拍了4組戲，杜琪峯希望他演繹盡量自然不浮誇，承認擔心交不到戲，會盡力做，入組為學習，不期望杜琪峯讚他，反而期望被對方鬧，不過暫時未有被讚亦無被鬧。

記者：柯美

攝影：劉永銳

Anson Lo昨日到尖沙嘴出席與意大利品牌聯乘膠囊系列活動，伙品牌創辦人Giuseppe Zanotti一齊做心心手勢，表示今次以其標誌的粉紅色、生日日期和喜歡的玫瑰金色為主，設計皮革騎士靴、運動鞋和手提袋，代表他喜歡的東西，「都難設計，最早期想設計破格和瘋狂一點，但太前衛不似我平時穿搭」。他從去年10月開始構思，過程約兩三個月，其間與意大利方面不停視像溝通、修改，「一向對設計有熱誠，自己的品牌，每個設計我也有參與。今次與意大利品牌合作，加深了對鞋履認識」。Anson Lo大讚Giuseppe Zanotti友善、熱誠、有幹勁，像慈父般親切，初時以為對方好嚴肅，第一次視像已跟他開玩笑，又耐心聽他講解，令緊張心情全消。

杜sir親教戲 獲益良多

Anson Lo將於年底舉行演唱會，問到服裝上會否給予意見？他表示一向在服裝上，由頭到腳都有參與意見。今次服飾會破格一點，要操練身形，「每次MIRROR與個人演唱會，我都會露少少肌肉，今次睇用什麼方法展現。（展現未露過部位？）may be，今次演唱會主題幾特別」。

杜琪峯（杜sir）日前出席多哈電影學院Qumra大師班前，接受外地媒體訪問，談到執導Anson Lo主演的電影，表示過去3年只拍了10日戲，原因是無感覺，「唔知點拍落去，唯有等一等」。他期望未來3個月完成拍攝，片名待後期製作結束才公布。Anson Lo表示未接獲復工消息，不過已做好心理準備隨時開工，亦已預留檔期，「電影拍了10日，我只拍了4組，對白亦不多，所以之前每次開工，要回想杜sir想我演繹的狀態，他要我聚焦在狀態上，唔好畀太多，盡量自然，不要浮誇，都難，因杜sir要求好高，雖然只拍了4組，但從中學到很多東西，一個眼神多與少，以及每場戲拿揑程度，他教識我很多。不可以講學到，起碼領略到，知發生什麼事」。

預告新劇首集又唱又跳登場

杜琪峯要求那麼高，會否擔心交不到戲？Anson Lo說：「一定擔心，我每次拍都盡力，尚算順利，最多NG 3次。」他表示杜琪峯沒讚他，亦沒鬧他，「我冇期望他會讚，反而期望他鬧我，但沒有。入組是期望學習，所以鬧我沒問題，不讚我亦沒所謂，不需要令我feel good」。杜琪峯透露電影以「希望」為主題，Anson Lo表示導演想表達的希望並非那麼表面，是很多層次，承認仍未解構到意思，要再拍下去才能領悟。電影遲遲未開工，會否打亂他的工作安排？Anson Lo稱沒有，因一早已騰出檔期，對其他工作沒有衝突。

Anson Lo有份參演的全英語對白新劇《THE SEASON》已開拍，仍未開工的他透露在第一集便會出現，以百老匯音樂劇場方式又唱又跳亮相，不過仍未排練。木村拓哉女兒木村光希亦會參演，問到他們有否對手戲？他表示暫時未有安排。

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