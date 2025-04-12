二宮和也首次入圍康城 吉田羊英語演《群山淡景》獲讚

【明報專訊】第78屆康城影展下月13至24日舉行，大會前晚公布主競賽、一種關注及午夜放映等各個單元的入圍名單，繼奧山大史執導《溜進我心的陽光》去年入選一種關注後，《那個男人》導演石川慶新片《群山淡景》（A Pale View of Hills，暫譯），今屆亦將在同一單元亮相，也是女主角廣瀨鈴自2015年《海街女孩日記》後，相隔10年再度進軍康城，她表示：「真的非常高興和榮幸，能夠跟《群山淡景》導演及演員一起分享這份喜悅，是我覺得最幸福的事情。」

《群山淡景》改編自英籍日裔作家石黑一雄的同名小說，講述日本寡婦悅子（吉田羊飾）移居英國鄉郊後，因不善交際又沉默反叛的女兒自殺，憶起戰後在長崎生活的往事。廣瀨鈴飾演1950年代在長崎長大的少女悅子，吉田羊扮演她的中年時代，為了演好移民角色，後者在電影開鏡前，先到英國短期留學，並透過寄宿家庭苦練英語，獲導演大讚勤奮努力。

另一方面，跟麥浚龍自編自導，金城武、劉青雲與古天樂合演動作片《風林火山》同樣入選午夜放映單元的《8號出口》，由《怪物》製作人川村元氣執導、二宮和也主演，後者表示前晚獲導演通知入圍康城「感到非常驚訝」，「這是所有電影從業員一生至少要去一次的舞台」。預計他將首次出席當地舉行的世界首映禮。