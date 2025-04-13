張家輝劉俊謙赴台宣傳《贖夢》 張學友錄音祝賀 彭于晏送美食

【明報專訊】張家輝自編自導自演《贖夢》在港上映兩周，票房邁向900萬元，前日他與劉俊謙前往台灣宣傳，獲張學友及彭于晏送驚喜，張學友送花及錄音祝賀，彭于晏則為他們準備珍珠奶茶及鳳梨酥等美食。張家輝近月為電影四出宣傳，日前網上流傳一段他向粉絲訓話的視頻，網民大讚他好有耐心向該粉絲解釋，指取不到簽名及合照也不應做出極端行為。

張家輝與劉俊謙在《贖夢》分別飾演蔡辛強及文醫生，成為不少網民喜愛角色。張家輝10年前在台灣宣傳電影《赤道》後，今次再踏足這熟悉地方感覺親切，最驚喜是獲「哥哥」張學友及徒弟彭于晏聲援；學友正在台北舉行演唱會，得知「弟弟」張家輝來台宣傳，未能現身也特別錄音祝賀，更笑說怕這個「弟弟」國語不夠好，叫現場司儀幫忙翻譯，弄得張家輝哭笑不得。學友更以希治閣形容「弟弟」這部作品的張力，祝賀電影大賣，令張家輝受寵若驚。

恭喜彭于晏有女朋友

徒弟彭于晏知師父行程緊密，沒時間品嘗台灣美食，花心思送上珍珠奶茶及鳳梨酥等。張家輝趁機取笑彭于晏最近被拍到與女伴出遊，「恭喜他，在網上一些照片，證明他不是同性戀，原來也有女朋友，我替他高興」。大會設計兩個以蔡辛強、文醫生造型的長攬枕送給他們，張家輝與劉俊謙互相幽默一番。

不敢與「哥哥」學友見面

張家輝受訪時表示有跟張學友聯絡，「我說過來台灣不能看你演唱會，他說也想過來看戲。我說你不要過來了，人太多可能會染上感冒，我責任就大，好多觀眾買了演唱會票，我擔當不起」。他透露張學友堅持詢問首映會時間地點，因此他猜到送花人是他。張家輝表示電影講夢，自己很喜歡做夢，常常夢到開心事。問做夢時會否不小心打到老婆關詠荷？他笑說：「我曾被她打過一次，不知道她是故意還是裝睡，我想了一陣子，還是相信她不是故意。」劉俊謙片中背部全裸，拍攝前沒刻意健身，因覺得是很自然的事，不過拍攝時鏡頭一度固定在他的臀部，張家輝見狀即衝前用面遮住畫面，不讓更多人看到，他說：「他這麼好，他有事我不站出來就不夠義氣！」談到古天樂右眼視網膜穿了兩個窿，張家輝稱醫學先進，可能是很小問題，大家不用太擔心。

訓話粉絲視頻網上瘋傳

另外，張家輝早前訓話粉絲的視頻在網上瘋傳，片段中見他完成宣傳後準備上車離開，有粉絲上前要求簽名及合照，未能成功便做出極端行為。張家輝見狀即耐心向粉絲解釋，說好多謝支持，但有時情况不許可，未能簽名及影相，不可以做出極端行為。他說：「人哋話做唔到你啲嘢，你就發狂，唔可以咁樣㗎嘛！我哋喺社會做嘢，成日都會碰到一啲唔如意嘅事。咁樣唔得㗎，明唔明白呀？」他要該粉絲明白才答應簽名；該粉絲最後表示「唔該晒」。該「教導粉絲」視頻獲不少網民正面迴響，讚他有耐心跟粉絲講道理。

娛樂組