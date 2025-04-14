安藤櫻盼女兒愛周星馳《美人魚》 日本影后靠身體感受角色

【明報專訊】第49屆香港國際電影節放映日本影后安藤櫻的4部代表作，包括《0.5毫米》、《小偷家族》、《惡之地》及《100円的愛》，她更來港出席映後活動及名家講座，大受觀眾歡迎。獲獎無數的安藤櫻日前接受本地傳媒訪問，分享演戲心得，稱全靠身體來感受角色，又自言是周星馳的影迷，尤其喜歡《美人魚》及《西遊．降魔篇》，笑言：「希望女兒對美人魚的印象，不是迪士尼的美人魚，而是周星馳版本的美人魚。」

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

安藤櫻可能是當代日本女星中拿下最多獎項，憑《怪物》、《小偷家族》在「日本奧斯卡」電影學院獎兩度封后；第三度來港的安藤櫻表示之前沒空外出，今次時間較充裕，已抽空逛街。

指香港電影有獨特氛圍

談到對香港電影的印象，她稱最喜歡香港導演王家衛、杜琪峯及周星馳，指三人風格不同，每次看他們的作品都有不同感受。安藤櫻表示香港電影有一種獨特氛圍，有種微妙的情色，但強調不是色情，而是有一種抑鬱，但又不會好傷感，擁有日本電影沒有的人類本能情緒，「我喜愛香港電影，不是用大腦理性分析的結果，而是因為電影掀動我的心」。她又說：「在日本，如果說喜歡王家衛的電影，會給人文青、有型的感覺；但其實我真的很喜歡周星馳的作品。」她稱當中最喜歡《美人魚》及《西遊．降魔篇》，「希望女兒對美人魚的印象，不是迪士尼的美人魚，而是周星馳版本的美人魚」。

問安藤櫻會否想挑戰港片的角色，「看香港電影時會很想進入戲中，如果有機會參演港片，當然會很期待，不過要具體說出想演什麽角色，就有點難……」她補充說：「比起日本，香港有更多密集的高樓大廈，如果能像蜘蛛俠一樣，在高樓大廈跳來跳去應該很有趣，但香港天氣很潮濕，跳躍過程中，面目應該會很猙獰吧！」

4片展現人生不同階段

今屆香港國際電影節放映安藤櫻4部舊作：《0.5毫米》、《小偷家族》、《惡之地》及《100円的愛》，她出席名家講座時會有什麽經驗跟香港影迷分享？她表示甚少機會談及舊作，也不擅長說話，所以準備工夫做了也沒用，屆時只能隨心，「見到熱情的觀眾，我會更加緊張，只希望自己站在台上能放鬆一點，好好控制情緒，分享多些感受」。

現年39歲的安藤櫻來自演藝世家，父親奧田瑛二、丈夫柄本佑均是演員。她的演出經驗豐富，拿過許多獎項，對於有何演戲心得？她即用電影節4部作品解說，「我會先努力理解角色，但不會只用自己的理解去詮釋角色，也會與工作人員及對手溝通，了解別人的想法。若有想不通的問題，會交給身體，在試演、排戲過程中，可以幫我找到答案」。她稱今次放映的4部舊作分別呈現她人生不同階段的身心狀態，故很感激導演為她拍下來。如《0.5毫米》是安藤櫻胞姊安藤桃子的作品，安藤櫻稱只有從小一起長大的親人，才能捕捉和發掘到她的特質。

至於《100円的愛 》，安藤櫻形容為運動電影，比起對白，改造身形更有助她詮釋角色。《小偷家族》是她當上媽媽後的首部作品，「當時生理上很大轉變，價值觀也是，是枝裕和導演根據我的情况修改了劇本，把我的感受寫進去」。《惡之地》則是她覺得對白最長、最難記的一部戲，她花了較多時間準備，也正正體驗她剛才所言，「試演、讀對白，身體就會有反應，就知道要如何演」。

生活演戲互相連繫

安藤櫻既是演員，也是人妻及母親，女兒快將8歲。她稱一身多職是辛苦，幸好多重身分亦有助演戲，「好多時在角色上所學到的東西，可以在現實中應用。相反，在現實中學到的事情，也能應用在角色上，兩者互相連繫」。

除了電影，安藤櫻近年亦主演電視劇，如大熱的《重啓人生》，她謙稱還是拍劇新丁，不過她很喜歡《重》的編劇笨蛋節奏的作品，稱故事表面上不現實，其實很寫實，她十分享受拍攝過程，「我所重視的東西，跟編劇的世界觀非常相似」。