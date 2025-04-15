翁靜晶首用夫姓Hotung名義行善 為保障動物權益不遺餘力

【明報專訊】翁靜晶一向熱心行善及愛護動物，昨日由丈夫何猷彪陪同，到青衣愛護動物協會賽馬會百周年中心探訪，了解部門運作和仔細參觀，以「Mary Jean Hotung」名義捐出10萬元，資助專門為領養狗隻訓練的行為訓練室，是她婚後首次用夫姓「Hotung」名義行善。她透露每年捐出最少數百萬元善款，不同受惠機構包括學校、動物和宗教團體，地區分佈香港及澳門。

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翁靜晶家中收養10多隻貓、狗，還有鸚鵡等寵物，不時在網上分享相處點滴，又支持香港政府早日立法防止殘酷對待動物，為保障動物權益不遺餘力。

翁靜晶表示因有好多流浪狗來自山上、地盤及鄉村，從未住過人類的家，行為訓練室可讓牠們被領養前，熟習模擬家居環境。加上何東爵士的家族成員多年前已參與拯救動物服務，她為延續家族使命，樂於幫手。

心願開設中心收留動物

翁靜晶透露在法律上，自己的中文名仍沿用「劉翁靜晶」，但英文名冠以夫姓「Hotung」則經過掙扎，「丈夫認為婚後用他姓是理所當然，但我看法不同，今次用家族名義，事前都經過一輪拗撬才決定」。見她在現場對被遺棄小貓愛不惜手，問是否打算申請領養帶回家？翁靜晶表示暫時當義工「奶媽」，負責替初生小貓餵奶，稍後才決定是否領養，她有心願是開設中心收留動物。

領養最惡「原居貓」改名「唯一」

翁靜晶提到澳門賽馬會結束營運，遺下100隻「原居貓」，原本命運凶多吉少，她未經丈夫同意下，表示願一力承擔照顧，慶幸在她和一班好心人協助安排領養下，事情終獲解決，「100隻之中，最後留下一隻最惡的貓沒有人領養，於是我收留改名叫『唯一』。牠起初好惡，又抓又咬人，我弄致傷痕纍纍，現在脾氣已慢慢轉好」。雖然樂於行善，但她表示必須親身了解清楚目的和性質才幫手，自詡是挑通眼眉的人，如涉行騙必然被她查出。

被要求代工人還錢 恐嚇淋紅油

翁靜晶感恩丈夫從不反對她做任何事，包括行善，對自己無限量支持。她稱從網上頻道節目賺到的錢都捐出做善事，現時親自打理兩個慈善基金，暫時無暇再成立更多慈善基金，寧捐款或捐物資，資助辦學校教育、愛護動物服務及宗教團體活動。早前母親離世，信佛的翁靜晶覺得生老病死是人生必經階段，自己也有此一日來臨，平日有禪修的她，已學懂接受和放開心情，「媽咪離開時，撞正要處理澳門賽馬會遺下100隻貓的事，所以當時好忙，分散注意力，沒有時間想太多，覺得一切似有上天安排。我信佛，幫助人是功德，畢竟媽咪都活到80多歲，離開是遲早的事，必然要面對」。

翁靜晶以往出版多本有關罪案題材的書籍《危險人物》系列，近年主持網上頻道節目講解法律常識。她曾公開表示，去年家中外傭欠債突然失聯，一度懷疑被送到緬甸KK園從事電騙犯罪活動。她近日在節目透露今年1月初，連續收到多個電話信息，指其工人欠債逼翁靜晶代為還錢，並以粗口留言，恐嚇要在她住址淋紅油。

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