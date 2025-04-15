《協商的技術》結局收視破頂

【明報專訊】韓劇《模範的士》系列男星李帝勳主演有線頻道JTBC劇集《協商的技術》前晚播出第12集結局，收視首次突破雙位數，錄得10.3%，成為開播以來新高；同時段播出tvN的《機智住院醫生生活》第2集，收視微升0.3個百分點至3.9%。香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看《協商的技術》，《機智住院醫生生活》則在影視串流平台Netflix上架。

《協商的技術》結局交代李帝勳飾演商業併購專家尹洙諾的哥哥自殺內情，並為山人集團會長宋在植（成東日飾）清理門戶，揭露首席財務長河泰秀（張鉉誠飾）陰謀後把他踢出集團，豈料後者「敗部復活」，似為開拍第2季埋下伏筆。李帝勳在結局播出前先發表劇終感言，「溫暖的春天來到，卻要跟大家說再見，令人加倍不捨」；又特別感謝此劇導演、拍檔及工作人員的努力，讓他跟觀眾都獲得幸福的回憶。《協商的技術》配角金大明亦驚喜「現身」友台的《機智住院醫生生活》，今集講到在《機智醫生生活》飾演婦產科醫生的安恩真客串登場，為女主角高允貞打氣之餘，突然收到金大明來電，即以「老公」稱呼對方，藉此宣布二人已婚喜訊，令觀眾期待這對老拍檔同場現身的甜蜜畫面。

MBC電視台同晚播出男團BigBang隊長G-Dragon主持的綜藝節目《Good Day》第8集，未知是否受到《淚之女王》金秀賢的醜聞影響，最後一集收視破底，以2.7%黯然落幕，今集焦點在於《12.12：首爾之春》影帝黃政民參與慈善歌曲錄音，他的表現獲得BigBang成員太陽、大聲及Seventeen小分隊夫碩順（BSS）激烈讚賞。此曲及MV將於本月24日上架，籌得善款會支援有需要兒童及青少年。