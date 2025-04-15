【開箱】《復仇反擊戰》 雷米馬力演黑客版《叛諜追擊》

【明報專訊】《奇蹟列車》占士賀斯（James Hawes）執導的動作片《復仇反擊戰》（The Amateur），由《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力（Rami Malek）監製兼主演，上周四在港開畫，美國延後一日上映，首周末票房1500萬美元（約1.17億港元）屈居於蟬聯冠軍的《MINECRAFT：我的世界大電影》和宗教動畫《萬王之王》（The King of Kings）之後；「爛番茄」網站綜合132篇影評文章，《復》片得分61%中規中矩，觀眾好感度卻達88%，看來影迷對該片滿意。

非傳統諜戰 特工性格懦弱

《復仇反擊戰》改編自美國作家Robert Littell的同名小說，1981年英國導演查理斯謝洛（Charles Jarrott）率先拍成電影，相隔24年占士賀斯推陳出新，劇情當然與時並進，故事講述任職美國中情局的解密天才Heller（雷米馬力飾），雖然智商高達170，卻是個不折不扣的電腦宅男，從未跟隨愛妻Sarah（麗素布斯南飾）出國旅遊，直至女方到倫敦公幹期間，遭恐怖分子挾持後槍殺，Heller為報殺妻之仇，親赴巴黎、馬賽、伊斯坦堡甚至俄羅斯等地，誓要手刃兇徒。

跟荷李活傳統諜戰片不同，《復仇反擊戰》主角Heller並非智勇雙全的超級特工如《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）或「鐵金剛」丹尼爾基克（Daniel Craig），而是性格懦弱、手無縛雞之力的電腦宅男，單憑高智商對付窮凶極惡的恐怖分子，故事設定已夠吸引，不禁令人聯想起雷米馬力舊作《黑客軍團》，亦像是麥迪文（Matt Damon）主演《叛諜追擊》系列的黑客版本。

為了稍微增加Heller勝算，故事提到他以告密者提供的黑材料，藉詞要脅中情局「特別行動中心」主管Moore（賀特麥卡藍飾）作出支援，包括破例讓他接受特工Henderson（羅蘭士費斯賓飾）的射擊及製造炸藥等訓練，可惜他並非專門人才，不單眼界極差，而且膽小如鼠，根本難以勝任，唯有另闢蹊徑，實行智取恐怖分子，結局更是大快人心。

羅蘭士費斯賓動作戲仍可觀

雖然《復仇反擊戰》屬於非一般諜戰片，但仍貫徹同類電影傳統，Heller為了逐一擊殺4名涉案兇徒，於是衝出美國，導演在倫敦、巴黎、馬賽及伊斯坦堡等實地取材，而非透過電腦CG或者搭景拍攝，以製作費6000萬美元（約4.68億港元）計算，已算相當慷慨，能以小本拍出大片格局，首次擔任電影監製的雷米馬力應記一功。事實上，身材矮小的他扮演電腦宅男已夠說服力，加上影帝級演技加持，把喪妻之痛的內心戲發揮得淋漓盡致，收事半功倍之效。

憑《漫才梅索太太》獲頒金球獎及艾美獎視后的麗素布斯南（Rachel Brosnahan），扮演Heller妻子Sarah雖在電影開場已遭槍殺，但在雷米馬力的回憶片段中不斷登場，戲分也不至於少得可憐；《22世紀殺人網絡》羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）與《制裁者》尊賓尼多（Jon Bernthal）分別扮演中情局特工，前者不單負責訓練Heller，後來更奉命追殺他，現年63歲的羅蘭士拍動作戲仍有看頭，跟Heller惺惺相惜的友誼亦演得好看；反觀尊賓尼多只有兩場戲，雖說跟Heller有交情，卻毫無發揮之用，不是不可惜的。

上映日期：4月10日