田啟文爆蔡思貝參演星爺《少林女足》 李居明黃埔重啟「新光」打造小紅館

【明報專訊】屹立北角53年、有「粵劇殿堂」之稱的新光戲院上月3日正式結業。經營新光戲院12年的李居明昨日在黃埔舉行「新光黃埔」簽約儀式，宣布承接嘉禾黃埔戲院，「新光」將於6月中在黃埔天地重啟，並將其中一間戲院改成「小紅館」，讓未能踏足紅館的歌手多一個舞台演出。李居明表示「新光黃埔」不會演出粵劇。田啟文對於王晶叫姜濤滾出娛樂圈言論，覺得殘酷了一點，不過亦有可能是王晶用極限思維去鼓勵後起之秀，是用心良苦的反面教材。他又透露蔡思貝自薦成功，參演周星馳新戲《少林女足》。

記者：柯美

李居明昨日在嘉賓薛家燕、吳思遠及田啟文見證下舉行「新光黃埔」簽約儀式，表示這地方並非做粵劇，是承接結業的嘉禾黃埔戲院，租了4間戲院，其中一間改成「小紅館」，讓未能上紅館的歌手演出，例如《中年好聲音》歌手，又可做舞台劇和棟篤笑，培養年輕棟篤笑人才。他透露吳思遠數部從未在港上映的電影，以及由10部粵劇剪輯成的粵劇電影將在「新光黃埔」上映。還會成立基金，幫助電影做廣告宣傳。薛家燕大讚李居明的「小紅館」構思，因歌手需要更多演出經驗。曾在內地經營院綫，擁有50多間戲院的吳思遠表示，會跟李居明分享經營戲院心得。

稱星爺初時未在狀態患得患失

田啟文得知李居明在逆市經營戲院感開心，認為戲院止跌回升，他說：「李居明話明年電影是火旺之年，冰河時期等待融雪，現已見到曙光。」他又透露周星馳（星爺）的《少林女足》已在深圳拍攝一個月。問是否順利？他說：「最初進度有點慢，現已上軌道。最初一星期我都問他拍攝順利與否？他說一般，患得患失。（是否因久沒拍戲？）不是，是投入狀態問題。不是一開始就可以到位。」可有香港演員參演？他說：「以我所知有蔡思貝，是自薦演出。《少林女足》是女人戲，有需要我的話，他自然會搵我演出。我曾對周星馳說，很多人渴望他演出，有人估計他65歲會重現銀幕。周星馳好奇問我何解65歲會演出。我說因他3年拍一部戲，現在62歲執導《少林女足》，3年後65歲就可以演出。我知他很想拍戲，但又不想重演以前的角色，最好是以一個全新周星馳面對觀眾，大家開心，他演出又沒那麼大壓力，這是我估計而已。」

「王晶可能曲線鼓勵姜濤」

談到王晶叫姜濤滾出娛樂圈的言論，田啟文覺得殘酷了少少，任何年輕人和新秀都需要鼓勵，他說：「晶哥（王晶）可能是曲線鼓勵，以極限思維去鼓勵後起之秀。（有網民指晶哥說話刻薄？）一定會，總會有人不滿意，覺得應給年輕人多些空間。晶哥多年修為，應不會介意別人怎樣說他。可能他用心良苦，用反面教材叫年輕一輩做好一點，做得不好會被很多前輩責罵，希望晶哥是這個出發點。」問會否覺得王晶失風度？他覺得見仁見智，「當然不理想，以晶哥的身分用這些措辭，實會多意見，但都是等晶哥自己去解釋和回答」。