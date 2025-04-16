與余思敏現身灣仔家事法庭 鄭中基驚訝被追訪：你哋點知？

【明報專訊】鄭中基（Ronald）與余思敏2011年結婚，育有兩子女，去年8月Ronald公開指摘合作10年的經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」，並終止合作，同時余思敏上載疑似地氈相，寫上將有大事發生，事件惹外界揣測。鄭中基隨後發聲明，稱患抑鬱症及飲酒問題暫停演藝工作，太太陪伴到美國接受戒酒療程。大半年來Ronald甚少公開露面，今年2月傳兩人正辦理離婚手續，結束逾13年婚姻。

拒答是否辦離婚手續

昨日Ronald與余思敏分別在灣仔家事法庭現身，參與閉門審訊。Ronald對TVB娛樂新聞台追訪時，被問及是否跟太太辦離婚手續？他沒有回答，反問記者：「你哋點會知㗎？（會否爭取子女撫養權？）我想問呢個係closed court（閉門審訊），你哋點知？點解會收到消息？咁犀利嘅！多謝關心！」他又看了記者的咪牌說：「你係TVB㗎！」

鄭中基父親鄭東漢早前回覆《明報》有關兒子離婚傳聞，稱真假是兩人的事，只希望不會影響小朋友及其他人。至於余思敏近月偶爾在社交平台現身，但未見鄭中基身影，網民發現兩人互相取消追蹤社交平台。她分享自拍照時以歌曲《Keep moving forward》為背景音樂，似表達有新動向。

娛樂組