合演《麻甩媽咪》有感情線 沈貞巧邱傲然齊聲接受姊弟戀

【明報專訊】ViuTV新劇《麻甩媽咪》前晚首播，邱傲然（Tiger） 與沈貞巧（Gao）首次合作兼有感情線。年紀比Tiger大的Gao表示曾擔心感覺太姊弟戀，幸出來效果算合襯；兩人在演藝路上各有理想，外表剛強的Gao想挑戰青春校園劇，Tiger仍努力追求導演夢，望有朝一日能執導MIRROR演出的劇集。

親熱戲欠奉

Tiger角色是汽車維修員，拍攝前請教在車房工作的朋友，「我會形容角色較卡通及小朋友，是輕鬆得意的，跟我有點反差，相對以前演過的角色有點不同，拍攝過程好玩」。他稱劇中追求夾份租屋的Gao，用盡方法希望得到對方歡心，親熱戲則欠奉，除了笑戲還有內心戲，當中包括鬧交及冷戰戲分，他笑說：「你話幾浪漫，未拍拖就冷戰。」他形容第一次與Gao拍劇感覺新鮮亦安心，「因為我們有好多溝通，商量如何演繹，希望做得更好」。

Gao曾遇怪事

Gao劇中擁陰陽眼常見鬼，惹來不少笑料，她指讀小學時也遇過類似怪事，「發生在學校練琴時，嚇到我衝回家，媽媽有安慰我，但我仍很驚，兩個月不敢去練琴，現在仍難以忘記，所以飾演這角色是驚的，幸拍攝時設定與普通人一樣，不覺特別恐怖」。角色年紀很小就投身社會工作，令她演出之餘也學識紋身、修甲等技能，人物性格十分寡言，亦如現實般的她，「都是外表高冷堅強，內裏有顆少女心」。

愛情無分年齡

Gao大讚Tiger很搞笑，適合演喜劇，對戲時已忍不住笑，不過拍攝前曾有顧慮，「接到這角色，得知跟Tiger有感情線，因為我大他數年，擔心看上去會否太姊弟戀？不過出來效果也算合襯，所以要畀掌聲幕後團隊」。問Tiger對着Gao能否投入？他說：「當然投入到。」他們均表示接受姊弟戀，Gao說：「如果我大多5年，對方細我10年會更好！愛情是無分年齡，都是睇相處。」Tiger認同道：「我接受㗎！覺得愛是無分年齡限制，雖然未有機會試過。」

Tiger想做導演

兩人入行後演過不少劇集，還想挑戰什麼角色？Gao說：「我好想拍青春校園劇，相信好搞笑，會變咗笑片，可能好好睇。」Tiger表示沒特定角色想演，什麼類型都想試，曾想過執導劇集，「都有同花姐溝通，了解拍劇流程，亦有跟導演朋友傾過。覺得不應限死自己只做一件事，無論音樂、拍劇或幕後也可兼顧，都有好多成功例子，這是我長遠目標；如有機會執導劇集，有適合角色一定會叫MIRROR兄弟演出」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳