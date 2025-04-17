向佐自覺幸福拒與人比較 馬志威認戀COLLAR經理人

【明報專訊】向佐和馬志威前晚到郵輪碼頭出席新車發布會，向佐表示因家中有小朋友，父母開始年紀大，現在對車的要求最緊要舒服。他透露本月19日與太太郭碧婷出席科技大學舉辦有關AI的電影節，「AI有好有唔好，到時會有學者和傳統電影人討論呢樣嘢，其實我偏向原汁原味的電影，但有時候也不能不用科技」。他表示有興趣開拍港產片，想搞港片短劇系列，希望除了讓香港人睇，也可以給大灣區人看，推廣廣東話文化。

向佐稱今年會較多時間留港，下周推出廣東話新歌《左心房》，講述其個人經歷。問到是否想角逐樂壇新人獎？他笑道：「40歲先嚟新人？」他稱配合新歌會有特別形象，對MV很滿意。形象服裝是否如之前般大膽？向佐說：「都幾得意嘅！」向華強早前在內地節目稱對兒子向佐過於嚴厲，所以比一般人條路行得辛苦，向佐說：「我有睇，每個人有不同的辛苦，不可以比較，如果自己都覺得好辛苦，下一步點行呢！自己已很幸運，成日都覺得自己好辛苦就不如唔好做，不要和別人比較，人比人，比死人，辛苦咪休息吓囉！會盡量找方法紓緩，屋企人都支持我。」

馬志威因女友愛上食米線

馬志威表示年頭壞車，正準備換新車。可需要徵求女團COLLAR經理人女友戴穎（Wing）意見？他笑言：「睇吓啦！」他早前被影與戴穎拍拖撐枱腳食米線，是否因女友而愛上食米線？馬志威冧說：「以前唔鍾意，唔識欣賞，因為唔食辣，𠵱家開始食辣，不過我呢啲廢柴都係食小辣，食唔到中大辣。」問到經常在內地工作是否沒有時間拍拖？他說：「工作行先，拍拖就低調處理，希望大家給予空間。」他承認現階段感情生活OK，會否與COLLAR成員Marf（邱彥筒）和其男友Locker（林家熙）四人行拍拖？馬志威表示因為與Locker組球隊踢波，所以見Locker比較多，「踢波緊要過拍拖。（女友可會來睇波？）佢有佢自由」。

記者：林祖傑