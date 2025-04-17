【娛樂場】《一個人鐵道行3》 阮偉倫化身武則天遊古都

【明報專訊】阮偉倫（阿倫）主持HOY TV節目《一個人鐵道行》系列去年首播，搭乘鐵道探索內地各城市文化、美景、美食和人文，由中部到西部，一路去到新疆。緊接第二季到張家界、九寨溝、長沙和桂林等。今個月尾播出《一個人鐵道行3》，阮偉倫由廣州出發，搭乘火車一路向西北往西藏拉薩，耗時54小時，穿越中原大地和西部地區，最後抵達世界屋脊青藏高原，展開橫跨東西兩端近5000公里之旅。

阮偉倫首次踏上Z264列車，對車內一事一物充滿好奇，富有民族色彩的窗紗、牀鋪和椅子，盡是打卡目標。最令他驚喜是餐車內的食物選擇非常多，且即叫即煮，長途車程上能夠有一頓熱熱的晚餐，令人食慾大增。車廂中他認識了不少同行者，互相交流旅遊資訊，抵達青藏鐵路首站鄭州時，已是凌晨1時。

訪嵩山少林寺學功夫

鄭州是胡辣湯發源地，亦是當地人非常喜歡的早餐，嗜辣的阮偉倫挑戰了3種不同食法。1500年歷史的嵩山少林寺是鄭洲最不能錯過的景點，遊客必到之地，當中有1500歲的銀杏古樹，其樹幹滿佈一個個圓形樹窿，傳說是歷代僧人練習一指神功的痕迹；另一傳說則是此古樹從不開花結果，若跟此樹留影便會單身一世，阮偉倫望而卻步，不敢打卡留念。他又把握機會向寺內和尚學習功夫，並拜訪少林寺周邊的武術學校。

品嘗西寧獨有美食

之後到訪「千年古都」洛陽，無論街道還是建築物都保留濃厚的傳統特色。阮偉倫穿上古裝，化身中國歷史上唯一女皇帝「武則天」，遊歷這古今交融之地，在攝影師指導下於鏡頭前展現女帝的優雅氣質，同時盡顯帝王霸氣。脫下唐服，阮偉倫回歸現代人身分，品嘗當地著名的滋補養身佳品洛陽「神仙湯」，由驢肉、驢骨、驢內臟，以及16種藥材燉製而成，味道豐富而濃厚，驢肉質感較「柴」，但沒有羶味。

阮偉倫到達青藏鐵路第三站西寧市，正式踏入青藏高原，這個高達海拔2200公呎的高原地區，是全世界高海拔的城市之一。他在當地體驗居民的日常生活，到市內最大規模的新千觀光夜市，在小店品嘗西寧獨有美食黑白釀皮與甜湯醪糟。早上到每日只開4小時的五一早市搜奇，牛雜湯做早餐，之後起程到被國家地理雜誌譽為人生必去55個地方之一的茶卡鹽湖，看天空之鏡。

阮偉倫夜宿茶卡鹽湖旁民宿，吃燒烤看滿天星星，跟老闆去找戈壁灘上的野生駱駝，欣賞自然奇景。他最後乘拉林鐵路穿越雪山森林，抵壯闊又靜謐的魯朗林海，登上觀景平台俯瞰森林海洋，到達冰川後徒步進入藍冰洞，壯麗的來古冰川，為這趟鐵道行畫上最澎湃又浪漫的句號。

《一個人鐵道行3》

4月28日起周一至五 晚8時30分 HOY TV（77台）播映